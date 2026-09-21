"אבא, תודה שהצלת לי את החיים": הבן של נתנאל הי"ד ספד בדמעות

הלווית נתנאל שקרון הי"ד ( צילום: Hilel Ben OrFlash90 )

הלילה הובא למנוחות נתנאל (נתי) שוקרון הי"ד, בן 30 מעלי זהב ואב לשישה ילדים, שנרצח בפיגוע הירי סמוך לנווה צוף בערב יום הכיפורים.

בני משפחתו וחבריו ספדו לו וסיפרו על איש משפחה מסור, אדם של חסד, איש תורה ומסורת ואב שהיה כל עולמו לילדיו. רעייתו מירב נפרדה ממנו וסיפרה על כמעט 18 שנות נישואים ועל הבית והמשפחה שבנו יחד. "נתי היה איש של משפחה וכיבוד הורים. באמת כיבוד הורים זה היה אחד הדברים שהכי חשובים לו" סיפרה. "הוא היה מעורב בלימודים, הוא היה מעורב ברגשות שלהם", סיפרה על ילדיהם. "הוא דאג שהם ילמדו, רכיבה, אופניים, הוא היה מעורב בהתנהגות שלהם, בתחושות שלהם, וכל הזמן הוא ניסה לחשוב מה יוכל לעזור להם, מה עוד אפשר לעשות". "באמת המשפחה הייתה כל עולמו" אמרה מירב. "תודה שהצלת לי את החיים" הרגע המטלטל ביותר בהלוויה הגיע בהספד של בנו הבכור, יואב, שהיה עם אביו במעיין בזמן הפיגוע. "אבא, רוצה להגיד תודה. תודה על היותנו ביחד. תודה על זה שקרה פיגוע. כשמחבל נכנס, אמרת לי, לא בקול משהו, צעקת, אבל צעקת לי וברחתי. תודה רבה. תודה רבה שהצלת לי את החיים", אמר יואב. הוא הוסיף: "רוצה גם להגיד תודה לה' שהצלת אותי. אני רוצה להגיד גם למשפחה, לאמא ולאחים, שנמשיך ביחד. רוצה גם לבקש סליחה מאבא על כל מה שעשיתי ואולי פגעתי בך. סליחה אבא".

יואב בנו של נתנאל שקרון הי"ד ( צילום: Hilel Ben OrFlash90 )

גם בנותיו של נתנאל סיפרו על הרגע שבו נודע להן על הפיגוע ועל אביהן שהיה עבורן דמות מרכזית בחיי המשפחה.

אחת הבנות סיפרה כי אביה הקפיד במיוחד על כיבוד הורים, שמירת המסורת ואחדות המשפחה. היא סיפרה על המנהגים המשפחתיים שהיה חשוב לו לשמר ועל תפילת נעילה, שבה נהגה כל המשפחה לעמוד יחד תחת הטלית שלו בברכת הכהנים.

"אבא, תודה שגידלת אותי במשך 14 שנים. זכיתי ללמוד ממך כל כך הרבה. אני אשתדל להמשיך את הדרך שלך" אמרה.

בנותיו סיפרו על הטיולים הרבים שארגן ועל אהבתו לארץ ישראל: "תמיד דאגת לארגן ולסדר את הכל מראש... לקחת אותנו להרבה טיולים בארץ, שכל כך אהבת ורצית שנאהב גם אנחנו".

"אתה מלאך"

אחותו סיפרה על אחיה הצעיר, שאותו ליוותה מאז שנולד, ועל האיש שהפך לעמוד התווך של המשפחה.

"אנשים כמוך הם נדירים. אמנם היית אחי הקטן, אבל אני הערצתי אותך" אמרה. "התנדבת באינספור ימי מילואים, למרות שלא היית חייב. יפה תואר, חכם, צנוע, תמיד תמיד עם חיוך. טוב לב ולב ענק, יש בו מקום לכולם".

"אתה בשבילי הרבה יותר מאח, אתה מלאך. אתה בן, אתה חבר" אמרה "אתה אבא למופת, בעל מושלם... אתה המודל המשופר שלנו"

חיבוק משפחתי בהלוויתו של נתנאל הי"ד ( צילום: Hilel Ben Or/Flash90 )

"תודה על מי שהיית עבור המשפחה"

הרב גד מכטה, רב היישוב עלי זהב, נפרד מנתנאל וסיפר על דמותו בקהילה.

"נתי, תודה רבה לך. תודה על מי שאתה. תודה על מי שהיית עבור המשפחה, עבור מירב והילדים, מי שהיית עבור הקהילה כולה, במיוחד בית הכנסת הספרדי", אמר.

הוא תיאר אותו כאדם שחי את האמונה והמסורת בצניעות, והוסיף: "האמונה הגדולה, המסורת העשירה, דברי הלכה, לחיצת יד חמה כל כך, חיוך ענק, הכל בצניעות, וכל כך תחסר לנו".

בסיום פנה למשפחה: "למירב, יואב, טליה, יעל, תמר, נועה ואור, אתם חזקים ואתם מדהימים, ואתם זכיתם לאבא מדהים. אבא צדיק וקדוש, עם מורשת גדולה".

סבו שנרצח באלג'יריה

בהספדים חזר שוב ושוב מקומו של נתנאל בשימור מסורת יהדות אלג'יריה, שממנה הגיעה משפחתו.

אחיו סיפר כי לפני כ-70 שנה נרצח סבו, הרב יעקב שוקרון, רב הקהילה בעיר מדאה באלג'יריה, על מדרגות בית הכנסת. בעקבות הרצח החליטו הוריו של נתנאל לעלות לארץ ישראל.

אחותו סיפרה כי נתנאל היה "עמוד התווך" בבית הכנסת הספרדי בעלי זהב, והיה מעורב בשמירת נוסחי התפילות, המנהגים והניגונים שהגיעו מבית המשפחה.

גם יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, הזכיר בהספדו את שורשי המשפחה ואת הקשר העמוק של נתנאל למסורת, לעם ישראל ולארץ ישראל.

דגן סיפר גם על הרגעים האחרונים: "גם בשניות האחרונות לחייך הצלת את חיי בנך יואב הגיבור... אמרת לו, ככה יואב סיפר לי: 'מחבל, רוץ'".

הוא פנה ליואב ואמר: "אתה גיבור אמיתי. אבא גאה בך".

נתנאל שוקרון, בן 30 מעלי זהב, נורה בזמן שהיה במעיין עין רעייה סמוך לנווה צוף, לשם הגיע יחד עם בנו הבכור כדי לטבול לקראת יום הכיפורים. הוא נפצע באורח אנוש ופונה לבית החולים בילינסון, שם נקבע מותו.

הוא הותיר אחריו את רעייתו מירב ושישה ילדים – יואב, טליה, יעל, תמר, נועה ואור.

נתנאל למד בישיבת אביר יעקב בנתיבות ובישיבת ההסדר במעלות, שירת בצנחנים, למד בבר-אילן ועבד כאנליסט מערכות מידע בחברת "הכשרה חברה לביטוח". רעייתו ד"ר מירב שקרון היא מרצה באוניברסיטת אריאל.

יהי זכרו ברוך.