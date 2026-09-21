שידור ישיר: הלוויתו של נתנאל שקרון הי"ד

מסע הלווייתו של נתנאל (נתי) שקרון הי"ד יצא לפני זמן קצר מרחבת הגנים ביישוב עלי זהב לעבר בית העלמין ביישוב, שם יובא למנוחות.

נתנאל, בן 48 ואב לשישה ילדים, הגיע למעיין עין ריא יחד עם בנו הבכור בן ה 16 כדי לטבול לקראת יום הכיפורים. לאחר שטבל ושב לרכבו עם בנו, פתח לעברם המחבל באש. נתנאל נרצח ובנו לא נפגע.

פרטים חדשים על הפיגוע

מפרטים חדשים שעלו בחקירת הפיגוע עולה כי המחבל, קדרי סמארה, פעיל חמאס בן 37, עבר באזור המעיין כבר יממה לפני הפיגוע. על פי החשד, הוא ניצל את העובדה שבערב יום הכיפורים מגיעים רבים לטבול במעיין הסמוך לנווה צוף, הגיע למקום ברכב ופתח באש לעבר רכבו של נתנאל.

גשש מחטיבת בנימין, שהיה באזור ברכב ממוגן, הגיב בירי לעבר המחבל ופצע אותו. בכך מנע ממנו להמשיך בירי והציל את בנו של נתנאל שהיה ברכב. המחבל נמלט מהזירה והגיע לקבלת טיפול במרפאה ברמאללה. לוחמי דובדבן הגיעו למרפאה, איתרו אותו כשהוא שוכב במיטה ועצרו אותו. מהחקירה הראשונית עולה כי המחבל פעל לבדו.

אב לשישה ילדים

נתנאל עבד כאנליסט מערכות מידע בחברת "הכשרה חברה לביטוח". הוא הותיר אחריו את רעייתו מירב, ד"ר למדעי המחשב ומרצה לבינה מלאכותית באוניברסיטת אריאל, ושישה ילדים. הגדול שבהם תלמיד כיתה י"א והקטן בן ארבע.

נתנאל היה איש חסד, עניו ואהוב על הבריות. משפחת שקרון היא משפחה שורשית וותיקה ביישוב עלי זהב. בני משפחתו, חבריו ותושבי היישוב מלווים אותו כעת בדרכו האחרונה.