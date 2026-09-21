דחפור עלה על מטען; צה"ל תקף ברצועת עזה

אירוע חריג ברצועת עזה. כלי הנדסי של צה"ל עלה על מטען שהניחו מחבלי חמאס. לא היו נפגעים באירוע. בתגובה לפיגוע, צה"ל תקף יעדים של חמאס ברצועת עזה.
דובר צה"ל מסר: "היום (ב׳), במהלך פעילות שגרתית של כוחות צה״ל במרחב הקו הצהוב, כלי הנדסי עלה על מטען. אין נפגעים לכוחותינו.
מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חמאס.
בתגובה לכך, צה"ל תקף תשתיות של ארגון הטרור חמאס ששימשו את הארגון לקידום מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל.
כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".