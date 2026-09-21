דחפור עלה על מטען; צה"ל תקף ברצועת עזה

פיצוץ מנהרות של חמאס בדרום הרצועה ( דובר צה"ל )

אירוע חריג ברצועת עזה. כלי הנדסי של צה"ל עלה על מטען שהניחו מחבלי חמאס. לא היו נפגעים באירוע. בתגובה לפיגוע, צה"ל תקף יעדים של חמאס ברצועת עזה.