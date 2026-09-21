מה צריך לבדוק כשקונים ארבעת המינים?

מה בודקים כשקונים ארבעת המינים?
ארבעת המינים גזולים - פסולים, ולכן יש לוודא שלא מדובר במינים שגדלו בשמורות טבע מוכרזות. בנוסף, הרב קוק זצ"ל הקפיד שארבעת המינים יהיו מארץ ישראל ולא מחו"ל.
השנה, היום הראשון של סוכות חל בשבת, כך שהחיוב ב"ארבעת המינים" הוא רק מדרבנן. רוב ההקפדות לא נצרכות השנה, אבל מי שרוצה ויכול, שיקנה סט מהודר גם השנה.
לולב
הלולב צריך להיות קודם כל ישר. אין צורך לבדוק אותו כמו קנה של רובה, אם הוא נראה בעין כמו מקל של מטאטא - הוא ישר. אם הוא נראה כפוף - הוא פסול.
לולב צריך להיות באורך 4 טפחים (כ-35 ס"מ). יש לשים לב שמהעלה האחרון בשדרה ועד הקצה למעלה יש בערך טפח (גודל של אגרוף - 8 ס"מ).
עלי הלולב הם כפולים, לכן צריך לשים לב ששני העלים בקצה העליון הם סגורים. יש המקפידים לקנות לולב עם קורה (קליפה חומה המצפה את עלי הלולב) ומבטיחה כי הם סגורים.
אתרוג
לאתרוג צריך להיות עוקץ (החלק המחובר לעץ) ופיטם. ישנם סוגי אתרוגים בהם הפיטם נושר במהלך הגידול והם מגיעים בלי פיטם. יש שמעדיפים אתרוג בלי פיטם, כי הפיטם עלול להישבר ואז האתרוג פסול.
צבע האתרוג צריך להיות צהוב. אם הוא ירוק כהה כמו מלפפון - בעייתי. ירוק בהיר שמתחיל להיות צהוב - כשר.
צריך להקפיד שבחלק העליון של האתרוג לא יהיו כתמים שחורים או פגמים. אתרוג מהודר הוא כזה שבכולו אין נקודות שחורות. אין צורך להסתכל בזכוכית מגדלת, מה שרואים בעין - מספיק.
מבחינת מינימום - האתרוג צריך להיות בגודל של ביצה ומעלה. גם אתרוג בגודל של אבטיח כשר
הדס
רוב ההדסים מגיעים היום בשקיות מוכנות, עם חותמות כשרות.
ההדס צריך להיות באורך של 3 טפחים (כ-25 ס"מ). ההדס צריך להיות משולש - כלומר שלאורך הענף, יוצאים 3 עלים מכל נקודה. העלה צריך לכסות את הבסיס של העלה שמעליו.
הדס כשר הוא הדס שלפחות רובו משולש, אבל עדיף שכולו יהיה משולש.
ערבה
דיני הערבה הם פשוטים יותר. הערבה צריכה להיות באורך 3 טפחים (כ-25 ס"מ) ושיהיו עליה לפחות עלה אחד בכל ענף.
ערבה שהתייבשה פסולה, ולכן עדיך לקנות כמה שקיות של ערבות כדי שיהיו ערבות רעננות לימים האחרונים של סוכות.