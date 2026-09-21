מה צריך לבדוק כשקונים ארבעת המינים?

ארבעת המינים גזולים - פסולים, ולכן יש לוודא שלא מדובר במינים שגדלו בשמורות טבע מוכרזות. בנוסף, הרב קוק זצ"ל הקפיד שארבעת המינים יהיו מארץ ישראל ולא מחו"ל.

השנה, היום הראשון של סוכות חל בשבת, כך שהחיוב ב"ארבעת המינים" הוא רק מדרבנן. רוב ההקפדות לא נצרכות השנה, אבל מי שרוצה ויכול, שיקנה סט מהודר גם השנה.

הלולב צריך להיות קודם כל ישר. אין צורך לבדוק אותו כמו קנה של רובה, אם הוא נראה בעין כמו מקל של מטאטא - הוא ישר. אם הוא נראה כפוף - הוא פסול.

לולב צריך להיות באורך 4 טפחים (כ-35 ס"מ). יש לשים לב שמהעלה האחרון בשדרה ועד הקצה למעלה יש בערך טפח (גודל של אגרוף - 8 ס"מ).

עלי הלולב הם כפולים, לכן צריך לשים לב ששני העלים בקצה העליון הם סגורים. יש המקפידים לקנות לולב עם קורה (קליפה חומה המצפה את עלי הלולב) ומבטיחה כי הם סגורים.