כ-3 שנים אחרי ה-7 באוקטובר: תפילת יום כיפור בכיכר החטופים. צפו

ביום הכיפורים התקיימו בכיכר החטופים בתל אביב תפילות בהשתתפות משפחות חטופים, משפחות שכולות, רבנים, אנשי ציבור וקהל ממגוון חלקי החברה הישראלית. בשלוש השנים האחרונות הפכה הכיכר למקום שבו דתיים וחילונים, מתפללים וגם מי שאינם נוהגים לפקוד בתי כנסת, עמדו יחד בתפילה להשבת החטופים.

השנה, מתוך הודיה על שובם וזיכרון של מי שלא זכו לשוב בחיים, הוקדשה התפילה גם לשלום החיילים, לרפואת הפצועים ולחיזוק החיבור בחברה הישראלית.

לקראת שלוש שנים ל-7 באוקטובר, ביקשו יוזמי התפילה לחזור אל המקום שבו נוצר חיבור יוצא דופן בין חלקים שונים בעם - ולשמר את רוח הביחד גם בתוך המחלוקות והפערים שמלווים את החברה הישראלית.