פרטי הלוויתו של נתנאל שוקרון הי"ד

מסע הלוויה של נתנאל (נתי) שקרון הי"ד, ייצא הערב (שני) בשעה 22:30 מרחבת הגנים בישוב עלי זה"ב (רחוב אזמרגד) לבית העלמין בעלי זה"ב. ההספדים יתקיימו בבית העלמין.

נזכיר כי אמש, מספר שעות לפני כניסת יום הכיפורים, הותר לפרסום כי נתנאל שוקרון, בן 30 מעלי זהב, הוא הנרצח בפיגוע הירי שבוצע סמוך לנווה צוף בבנימין.

שוקרון נורה בזמן שהיה במעיין עין רעייה, ונפצע באורח אנוש. הוא פונה לבית החולים בילינסון, שם נקבע מותו.

נתנאל, אב לשישה ילדים, הגיע הבוקר למעיין יחד עם בנו הבכור כדי לטבול לקראת יום הכיפורים. הוא הותיר אחריו את רעייתו מירב ושישה ילדים.

הגדול שבהם תלמיד כיתה י"א והקטן בן ארבע. הוא עבד כאנליסט מערכות מידע בחברת "הכשרה חברה לביטוח". רעייתו ד"ר מירב שקרון היא מרצה באוניברסיטת אריאל.