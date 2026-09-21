הפצ"ר לא השתתף: בן גביר קיים דיון על חוק עונש מוות למחבלים

שעתיים לפני כניסת יום כיפור התקיים דיון מצומצם שעסק במצב הביטחוני ביהודה ושומרון.

במהלך הדיון העלה השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר את סוגיית עונש המוות למחבלים, וטען כי המקרה הנוכחי הוא המקרה הראשון שעומד בקריטריונים להפעלת החוק.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע עניין בנושא וביקש לקבל תשובות מגורמי צה״ל באשר לאפשרות ליישם את החוק במקרה הנוכחי.

הפצ״ר לא השתתף בשיחה. נציגי צה״ל שהשתתפו בדיון מסרו כי מבחינתם אין מניעה.

בעקבות הדברים הוחלט כי הקבינט המצומצם יקיים ישיבה מקצועית נוספת בנושא, בהשתתפות הפצ״ר, לצורך בחינת המשך הטיפול והיישום.