איראן באיום דרמטי: נתקוף יעדים ומטרות חדשים 

דובר משמרות המהפכה חוסיין מוחבי איים היום (שני) כי טהרן מוכנה למערכה ממושכת, תרחיב את הלחימה לעבר מטרות שטרם הותקפו בעבר ותפרוס כלי נשק חדשים ש"יכו את העולם בהלם".

הדברים נאמרו בעקבות דבריו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהבהיר כי הוא נמצא ב"מצב החלטה" והציב בפני איראן שלוש חלופות ברורות: "למחוק אותה, לתת לה להירקב עם הכלכלה שלה, או לעשות עסקה".

טראמפ והנשיא האיראני מסעוד פזשכיאן, צפויין להגיע השבוע לעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, במה שמוגדר כמפגש מתוח במיוחד.

טראמפ צפוי לנאום מעל דוכן העצרת ביום שלישי, ופזשכיאן ינאם ביום רביעי. לפי גורמים בוושינגטון, המשלחת האיראנית תפעל תחת הגבלות תנועה קפדניות שיוטלו עליה על אדמת ארה"ב ויגבילו את גישתה לתקשורת הבינלאומית.