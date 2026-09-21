בני גנץ מודה: במקרה כזה - אפרוש מהבחירות 

יו"ר מפלגת 'כחול לבן', בני גנץ, אמר בפודקסט Lazar Focus של טיימס אוף איזראל, כי יפסיק את קמפיין הבחירות שלו אם הסקרים שייערכו בשבוע האחרון של המרוץ יראו שמפלגתו כחול לבן אינה עוברת את אחוז החסימה ולא תיכנס לכנסת.

"יש לי מחויבות רק לבוחרים שלי", אמר גנץ. "אני יכול להבטיח שקולם לא ייזרק לפח, משום שנעבור את אחוז החסימה – או שלא אתמודד בשבוע האחרון בערך. כך שאף קול לא יתבזבז".

נזכיר כי בכל התקופה האחרונה, גנץ הכחיש שוב ושוב כי הוא יפרוש מהמירוץ ואמר כי הוא יצהיר עד הסוף.