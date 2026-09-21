בגיל 27 בלבד: בנה של הדוגמנית מת במכון גמילה

הדוגמן פרסלי גרבר, בנה של הדוגמנית סינדי קרופורד, מת בגיל 27 בעת ששהה במכון גמילה.

על פי דוח המשרד לחקירת מקרי מוות במחוז לוס אנג'לס, גרבר נמצא ללא רוח חיים במרכז גמילה שבו שהה. סיבת המוות הרשמית טרם פורסמה.

ההתמודדות של גרבר עם הפרעות נפשיות והתמכרות הייתה גלויה לציבור לאורך השנים. הוא השתמש ברשתות החברתיות כדי לשתף את עוקביו במאבק שלו בדיכאון, חרדה ושימוש בחומרים, ואף יזם סדרת סרטונים תחת השם "ימי שני של בריאות הנפש".

באחד הסרטונים שפרסם בשנת 2025 ובהמשך מחק, סיפר כי טופל על ידי 15 פסיכיאטרים שונים וקיבל מרשמים למספר רב של תרופות פסיכיאטריות, בניסיון לשלוט בהתקפי החרדה הקשים שמהם סבל.