סרוגים
ברנז'ה

בגיל 27 בלבד: בנה של הדוגמנית מת במכון גמילה

הדוגמן פרסלי גרבר נמצא אתמול ללא רוח חיים במרכז גמילה בו שהה בלוס אנג'לס. בשנים האחרונות שיתף בפתיחות על מאבקו בבריאות הנפש ובהתמכרויות. משפחתו ביקשה לשמור על פרטיותה

19:40
תגובות
עקבו אחרינו ב -
בית חולים פסיכיאטרי - אילוסטרציה (ארכיון: נועם מושקוביץ/פלאש90)

הדוגמן פרסלי גרבר, בנה של הדוגמנית סינדי קרופורד, מת בגיל 27 בעת ששהה במכון גמילה.

על פי דוח המשרד לחקירת מקרי מוות במחוז לוס אנג'לס, גרבר נמצא ללא רוח חיים במרכז גמילה שבו שהה. סיבת המוות הרשמית טרם פורסמה.

ההתמודדות של גרבר עם הפרעות נפשיות והתמכרות הייתה גלויה לציבור לאורך השנים. הוא השתמש ברשתות החברתיות כדי לשתף את עוקביו במאבק שלו בדיכאון, חרדה ושימוש בחומרים, ואף יזם סדרת סרטונים תחת השם "ימי שני של בריאות הנפש".

באחד הסרטונים שפרסם בשנת 2025 ובהמשך מחק, סיפר כי טופל על ידי 15 פסיכיאטרים שונים וקיבל מרשמים למספר רב של תרופות פסיכיאטריות, בניסיון לשלוט בהתקפי החרדה הקשים שמהם סבל.

חדשות סרוגים

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
הצטרפו אלינו