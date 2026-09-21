בזמן תפילת יום כיפור: ירי לעבר בית כנסת בקנדה 

שוטר נפצע אמש (ראשון) במהלך תפילת יום הכיפורים, מירי מחוץ לבית הכנסת ״בני יעקב״ בבלוויל שבפרובינציית אונטריו הקנדית, כ-180 ק״מ מטורונטו.

לפי הודעת המשטרה, סמוך לשעה 19:10 (02:10 בשעון ישראל) נתקל שוטר באדם חמוש, בן 29 שזהותו לא פורסמה, בצומת שבו ממוקם בית הכנסת. ובחילופי הירי נפצעו השניים, השוטר באורח קשה והיורה באורח אנוש. כ-20 מתפללים שהו בפנים, איש מהם לא נפגע - אך קליעים פגעו בחלון בית הכנסת.

ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, גינה את המעשה: ״בלילה הקדוש ביותר בלוח השנה היהודי, אירע ירי מול בית הכנסת בני יעקב בבלוויל. בני הדת היהודית חייבים להיות מסוגלים לקיים את אמונתם בביטחון מלא. מגיע להם לחיות את חייהם היהודיים בגאווה, בחופשיות ובגלוי״.