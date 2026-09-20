שלושה מחבלי חמאס חוסלו בעזה, בהם מפקד נוחב'ה

רצף החיסולים נמשך: כוחות צה"ל ושב"כ חיסלו אתמול (שבת) את יחיא חמדונה, מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. בצה"ל אמרו כי חמדונה פשט לשטח מדינת ישראל בטבח ה-7 באוקטובר.

כמו כן, בתקיפות נוספות במהלך סוף השבוע, צה"ל ושב"כ חיסלו שני מחבלים נוספים מארגון הטרור חמאס, בהם: מחמד רפאעי, מחבל בגדוד דרג' תפאח שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח ה-7 באוקטובר, וכן מפקד נוח׳בה בציר אלברש.

"בעת האחרונה המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה״ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים חוסלו במטרה להסיר את האיום" נמסר. "כוחות הביטחון פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".