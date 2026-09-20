צפו: תפילת כל נדרי בהר הבית

תפילת כל נדרי בהר הבית ( מנהלת הר הבית )

שעות ספורות לפני תחילת יום כיפור תשפ"ז, תפילת "כל נדרי" התקיימה כעת (ראשון) בהר הבית. התפילה נערכה מוקדם, זאת עקב סגירת הר הבית ליהודים בשעות הלילה. צפו בתיעוד:

תפילת יום כיפור מתקיימת אחרי שבשבוע שעבר כ-600 יהודים עלו להר הבית וקיימו במקום את תפילות ראש השנה - מספר שיא של יהודים שעלו להר ביום אחד במהלך החג. במהלך התפילות, שהתקיימו עם חוברות תפילה, תקעו המתפללים בשופר ובחצוצרות כסף שהביאו עמם. בניגוד למקרים קודמים, שבהם השוטרים הפסיקו את התקיעות תוך כדי, הפעם אפשרה המשטרה לתוקעים להשלים את התקיעות.

ביום הראשון של ראש השנה היה הר הבית סגור לכניסת יהודים, בשל העובדה שהחג חל השנה בשבת ובהתאם למדיניות המשטרה שלא לאפשר עליית יהודים להר בשבתות. ביום השני של החג, המשטרה אפשרה את העלייה, אך הגבילה את מספר העולים בכל קבוצה ל־30 איש. הדבר גרם לעיכובים בכניסה ולהמתנות ממושכות, ובחלק מהמקרים הופנו הממתינים לעלייה קצרה בלבד בשל טענת המשטרה כי הסתיים הזמן שהוקצה לכניסת יהודים להר.