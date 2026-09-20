מסע של אלפי קילומטרים בעקבות אהבה: כלבי הבר ששברו שיא

שלושה אחים ממין כלב הבר האפריקני, המוכר גם בשם זאב טלוא, יצאו למסע יוצא דופן ברחבי זמביה והשלימו מרחק מצטבר של 4,126 קילומטרים בתוך שמונה חודשים. לפי מחקר שפורסם בכתב העת Ecology, מדובר במסע ההתפזרות הארוך ביותר שתועד עד כה אצל יונק אפריקני.

המסע אינו נובע רק מסקרנות. כלבי הבר חיים בלהקות בעלות היררכיה ברורה, ובדרך כלל רק הזוג הדומיננטי מתרבה. צעירים שאינם חלק מהזוג השליט נאלצים לעיתים לעזוב את הלהקה ולצאת למרחקים גדולים בחיפוש אחר בני זוג והזדמנות להקים להקה משלהם. החוקרים עקבו אחר בעלי החיים באמצעות קולרי GPS.

בסך הכל תיעד המחקר ארבע קבוצות שהשלימו יחד 9,863 קילומטרים, תוך שהן חוצות נהרות וכבישים ראשיים, מטפסות על מדרונות השבר הסורי-אפריקני ועוברות בסמוך לערים, אגמים ואזורים שבהם הפעילות האנושית משמעותית. לפי החוקרים, התנועות הארוכות מצביעות על כך שאוכלוסיות כלבי הבר במזרח ובדרום אפריקה עדיין מסוגלות לשמור על קשר זו עם זו דרך מסדרונות טבעיים.

אבל המסע מסוכן מאוד. חלק מכלבי הבר שנעקבו במחקר נהרגו במלכודות תיל שהוצבו לציד בשר של חיות בר. נקבה אחת הצליחה לעבור כ-2,300 קילומטרים מזמביה לכיוון מוזמביק, לפני שנהרגה במלכודת בשנת 2022.

מצבו של המין מוסיף לדאגה. על פי הנתונים המצוטטים במחקר, נותרו בטבע כ-6,600 כלבי בר אפריקניים בוגרים בכ-39 אוכלוסיות, והמין מוגדר בסכנת הכחדה. פיצול בתי הגידול, ירידה בכמות הטרף, מחלות, מלכודות ועימותים עם בני אדם הם בין האיומים המרכזיים עליו.

לדברי החוקרים, התגלית מספקת גם סיבה מסוימת לאופטימיות: היא מראה שמסדרונות טבעיים בין אזורי שמורות עדיין מתפקדים. כעת, הם אומרים, האתגר הוא לשמור עליהם ולחזק אותם לפני שהתרחבות הערים, הכבישים והיישובים תקטע את הקשרים שנותרו.