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הסוף למצוד

תוך 3 שעות: נלכד המחבל שביצע את פיגוע הירי בנווה צוף

כוחות יחידת דובדבן עצרו את המחבל שביצע את פיגוע הירי הקטלני בנווה צוף. גשש היחידה ירה במחבל דקות לאחר הפיגוע ופצע אותו, והוא נמלט לבית החולים - שם הלוחמים איתרו אותו

14:25
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המצוד אחר המחבל (הלל בן אור\פלאש 90)

אחרי שעות של מצוד נרחב, כוחות הביטחון לכדו כעת (ראשון) את המחבל שביצע את פיגוע הירי הקטלני במעיין סמוך ליישוב נווה צוף שבבנימין.

לפי הדיווחים, כוחות יחידת דובדבן לכדו את המחבל בחיים, כשהוא נמצא באזור רמאללה. בצה"ל אמרו כי גשש החטיבה שהיה באזור הפיגוע הבוקר קפץ לנקודה והצליח לירות במחבל לפני שהוא נמלט מהאזור, והביא לפציעתו.

המחבל נמלט לבית חולים הסמוך למקום הפיגוע באל-בירה - שם הלוחמים איתרו אותו. "כוחות הביטחון יפעלו למצות את הדין עם כל מחבל ויסגרו מעגל מול כל מי שינסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל".

זירת הפיגוע בנווה צוף

כאמור, גבר בן 30 נורה למוות בפיגוע שהתרחש הבוקר במעיין עין רעייה סמוך לנווה צוף. הגבר פונה לבית החולים בילינסון בפתח תקווה כשהוא במצב אנוש, שם נקבע מותו.

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אסתי
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