תוך 3 שעות: נלכד המחבל שביצע את פיגוע הירי בנווה צוף

אחרי שעות של מצוד נרחב, כוחות הביטחון לכדו כעת (ראשון) את המחבל שביצע את פיגוע הירי הקטלני במעיין סמוך ליישוב נווה צוף שבבנימין.

לפי הדיווחים, כוחות יחידת דובדבן לכדו את המחבל בחיים, כשהוא נמצא באזור רמאללה. בצה"ל אמרו כי גשש החטיבה שהיה באזור הפיגוע הבוקר קפץ לנקודה והצליח לירות במחבל לפני שהוא נמלט מהאזור, והביא לפציעתו.

המחבל נמלט לבית חולים הסמוך למקום הפיגוע באל-בירה - שם הלוחמים איתרו אותו. "כוחות הביטחון יפעלו למצות את הדין עם כל מחבל ויסגרו מעגל מול כל מי שינסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל".