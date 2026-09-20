איראן טוענת: "ארה"ב נערכת לחדש את התקיפות נגדנו"

איראן ( צילום: סעידיסק/שאטרסטוק )

בדרך להסלמה? מפקדת "ח'אתם אל-נביא" של צבא איראן הזהיר היום (ראשון) כי התקבל מידע על כך שארה"ב נערכת לתקוף את איראן פעם נוספת, בגיבוי מדינות האזור. בצבא הזהירו כי כל תקיפה תובל לתגובה איראנית "ללא כל מגבלות" נגד בסיסים ויעדים אמריקניים וכן נגד מדינות נוספות באזור.

"על פי המידע שבידינו, ארה"ב החליטה פעם נוספת, באור ירוק מצד כמה ממדינות האזור, לחדש את הפעולות נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן" נטען. "ההחלטה התקבלה במסגרת פגישה משותפת באחת ממדינות אירופה". "אנו מזהירים כי אם ארה"ב תבצע מעשה תוקפנות נגד איראן, כל בסיסיה באזור וכל האינטרסים שלה בו יהיו נתונים למתקפות מתמשכות, יעילות וכואבות, ללא כל הגבלה או הסתייגות" איימו. "אנחנו גם מזהירים כי אם מדינות האזור ימשיכו במדיניותן הכפולה כלפי איראן, ויתייצבו לצד תוקפנותו של השטן הגדול נגד איראן העוצמתית, הן כולן ייחשבו שותפות למעשי התוקפנות הללו. במקרה כזה, הן לא יוכלו עוד לצפות שכוחותיה המזוינים של איראן ינהגו באיפוק".

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כזכור, הבוקר דווח כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קיצר את נסיעתו בסוף השבוע וחזר הלילה לבית הלבן. במקביל, שגרירות ארה"ב בישראל פרסמה הודעת אזהרה דחופה וחריגה לאזרחים אמריקאים השוהים באזור, זאת על רקע ההסלמה המתוחה בין המורדים החות'ים לערב הסעודית והחשש מהתלקחות רחבה יותר במזרח התיכון.

בהודעת השגרירות נקראו האזרחים להגביר את ערנותם "בשל המתיחות במזרח התיכון" והובהר כי "קיים פוטנציאל להסלמה בלתי צפויה". כמו כן, המליצה הנציגות הדיפלומטית לאזרחיה לבדוק באופן רציף את סטטוס הטיסות וההמראות בנמלי התעופה בישראל לפני הגעתם.

"החות'ים הנתמכים על ידי איראן מעורבים בפעולות עוינות נגד ערב הסעודית, כולל תקיפות המכוונות לנמלי תעופה אזרחיים", נכתב בהודעת האזהרה. "קיים פוטנציאל להסלמה מהירה של העימות הצבאי הזה. על האזרחים האמריקאים הנוסעים לאזור או ממנו לעקוב מקרוב אחר מידע בנוגע לפעילות הנמלים וחברות התעופה".

בנוסף, בשגרירות הדהדו חשש מפני פגיעה ביעדים אמריקאיים נוספים ברחבי העולם: "נציגויות דיפלומטיות של ארה"ב, גם מחוץ למזרח התיכון, היוו בעבר מטרה לתקיפות. איראן והארגונים התומכים בה עלולות לפגוע באינטרסים אמריקאיים נוספים מעבר לים או באתרים המזוהים עם ארה"ב ואזרחיה, כולל עסקים ומוסדות אמריקאיים".