כ"ץ: "משוכנע שצה"ל יאתר במהירות את המחבל"

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב כעת (ראשון) לפיגוע הירי בנווה צוף שבבנימין, בו נרצח גבר כבן 30. בדבריו שיבח את כוחות צה"ל הממשיכים במצוד אחר המחבל.

"בערב יום הכיפורים, הלב עם משפחת הנרצח בפיגוע הטרור בנווה צוף. אני שולח תנחומים מעומק הלב למשפחה בשעתה הקשה" אמר כ"ץ. אני משוכנע שכוחות צה"ל יאתרו במהירות את המחבל ויבואו עימו חשבון. אני מברך את חיילי צה"ל במחסום גנים שחיסלו מחבל אחד ולכדו את השני ומנעו פיגוע".