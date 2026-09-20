נתניהו מבהיר: "אף מחבל אינו חסין, גם לא אלו שסייעו להם"

נתניהו ( חיים גולדברג/פלאש90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב כעת (ראשון) לפיגוע הירי בנווה צוף שבבנימין, בו נרצח גבר כבן 30. בדבריו ציין כי הנחה להמשיך במצוד אחר המחבל, וכן לפעול להריסת ביתו.

"כוחות הביטחון שלנו מבצעים כעת מרדף אחר ה/101011562-אירוע-נוסף-חוסל-מחבל-שניסה-לדרוס-כוחותמחבל הנתעב שביצע את הפיגוע הרצחני בבנימין" אמר נתניהו. "אף מחבל אינו חסין, גם לא אלו שסייעו להם. עם כולם נבוא חשבון - בעזה, בלבנון וביהודה ושומרון".

עוד באותו נושא ליברמן תוקף: "צה"ל חייב להיכנס לכפר ולשטח אותו" חדשות סרוגים

עוד הוסיף כי "לוחמינו הגיבורים חיסלו במקביל מחבל שניסה לבצע פיגוע בשומרון. הנחיתי את צה״ל והשב״כ לפעול ביו״ש בכוחות מתוגברים, להטיל סגרים ולבצע פעילויות התקפיות ומעצרים כדי לשמור על ביטחון אזרחי ישראל. הנחיתי לפעול להריסת ביתו של המחבל באופן מיידי". בסיכום נתניהו אמר כי "בשם כל אזרחי ישראל, רעייתי ואני שולחים תנחומים מעומק הלב למשפחתו של הנרצח בפיגוע ומשתתפים בצערה הכבד".

במקביל, שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר כי "בערב יום הכיפורים, הלב עם משפחת הנרצח בפיגוע הטרור בנווה צוף. אני שולח תנחומים מעומק הלב למשפחה בשעתה הקשה. אני משוכנע שכוחות צה"ל יאתרו במהירות את המחבל ויבואו עימו חשבון. אני מברך את חיילי צה"ל במחסום גנים שחיסלו מחבל אחד ולכדו את השני ומנעו פיגוע".

"צה"ל וכוחות הביטחון ערוכים להגן על הגבולות ועל אזרחי ישראל בכל מקום מול אויבים ששואפים לבצע פיגועים דווקא ביום הקדוש ביותר לעם היהודי" הוסיף. "אני מאחל לכל חיילינו ולכל אזרחי ישראל גמר חתימה טובה וצום קל ומועיל".