ליברמן תוקף: "צה"ל חייב להיכנס לכפר ולשטח אותו"

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס היום (ראשון) לפיגוע הירי שהתרחש סמוך ליישוב נווה צוף בבנימין, בו נרצח גבר בן 30. בדבריו קרא לצה"ל לפעול נגד הכפר שממנו המחבל יצא, ולגבות מחיר כבד בעקבות מתקפת הטרור.

"פיגוע טרור רצחני בערב יום הכיפורים. מחבל פתח באש במעיין בבנימין ורצח אזרח ישראלי" אמר ליברמן. "צה"ל חייב להיכנס לכפר שממנו יצא המחבל ולשטח אותו. חייבים לגבות מחיר כבד, על טרור אין מחילה".

"שולח תנחומים מעומק הלב למשפחה" הוסיף. "יהי זכרו ברוך".