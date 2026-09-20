הותר לפרסום: נתנאל שוקרון מעלי זהב הוא הנרצח בפיגוע בנווה צוף

נתנאל שוקרון הי"ד ( צילום: באדיבות המשפחה )

הותר לפרסום כי נתנאל שוקרון, בן 30 מעלי זהב, הוא הנרצח בפיגוע הירי שבוצע סמוך לנווה צוף בבנימין.

שוקרון נורה בזמן שהיה במעיין עין רעייה, ונפצע באורח אנוש. הוא פונה לבית החולים בילינסון, שם נקבע מותו. נתנאל, אב לשישה ילדים, הגיע הבוקר למעיין יחד עם בנו הבכור כדי לטבול לקראת יום הכיפורים. הוא הותיר אחריו את רעייתו מירב ושישה ילדים. הגדול שבהם תלמיד כיתה י"א והקטן בן ארבע. הוא עבד כאנליסט מערכות מידע בחברת "הכשרה חברה לביטוח". רעייתו ד"ר מירב שקרון היא מרצה באוניברסיטת אריאל.

בעקבות הפיגוע, כוחות צה"ל והמשטרה פתחו במצוד אחר המחבל החמוש, שנמלט רגלית מהזירה. במסגרת המצוד הוצבו חסמים בכל הגזרה, כשהכוחות סורקים אחר המחבל רגלית ובעזרת רחפנים, וכן הוקפצו כלים של חיל האוויר. במקביל, מסוק משטרתי מהמערך האווירי ורחפנים מיחידת רקיע סייעו לכוחות צה"ל במאמצים לאיתור המחבל - שנתפס לאחר כשלוש שעות.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר מבית המשפחה: "אנחנו באירוע קשה מאוד יחד עם כל עם ישראל. כואבים, עוטפים ומחבקים. נתנאל היה איש חסד, אדם עניו ואוהב אדם, איש משפחה מסור וחלק ממשפחה שורשית וותיקה בעלי זהב. הוא נרצח לאחר שסיים לטבול עם בנו לקראת יום הכיפורים. הלב נשבר. נחבק את מירב ואת ששת הילדים ונעמוד לצדם. הברברים האלו לעולם לא ישברו אותנו.

"מכאן אני אומר קבל עם ועולם: לא תשברו לעולם את ההתיישבות בשומרון, לא תשברו את עם ישראל ואת מדינת ישראל. אנחנו נבנה את ארץ ישראל עוד יותר. אני מחזק ומחבק את חיילי צה"ל, לוחמי מג"ב, שוטרי משטרת ישראל, אנשי שב"כ וכל כוחות הביטחון במלחמתם בטרור.

"אני מצפה מממשלת ישראל ומהפיקוד הבכיר לעבור ממגננה להתקפה, לצאת למבצע בכל המרחב, לעבור בית בית, לאסוף נשק נשק ולהחזיר את המחסומים הביטחוניים. ערב יום הכיפורים אנחנו כואבים, אבל אנחנו לא נשברים. אלף מחבלים מתועבים כאלה לא ינצחו אותנו".

מהיישוב עלי זהב נמסר: "קהילת עלי זהב מרכינה ראש וכואבת את הירצחו של חברנו האהוב נתנאל שקרון הי"ד. נתנאל היה איש חסד, עניו, צנוע ואהוב, בעל מסור למירב ואב מסור לששת ילדיו. משפחת שקרון היא משפחה שורשית וותיקה ביישוב, חלק בלתי נפרד מקהילת עלי זהב. כולנו עוטפים את מירב והילדים ונעמוד לצדם בשעה הקשה הזאת ובכל שיידרש. יהי זכרו ברוך".