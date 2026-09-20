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המצוד נמשך

נקבע מותו של הפצוע מפיגוע הירי בנווה צוף

בבית החולים בילינסון אישרו כי נקבע מותו של הגבר בן ה-30 שנפצע אנושות בפיגוע הירי סמוך לנווה צוף. המצוד אחר המחבל נמשך

13:09
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זירת הפיגוע בנווה צוף (תיעוד מבצעי מד"א)

בבית החולים בילינסון אישרו כי נקבע מותו של הגבר בן ה-30 שנפצע אנושות בפיגוע הירי שבוצע היום (שישי) סמוך לנווה צוף בבנימין. במקביל דווח כי המצוד אחר המחבל נמשך, כששוטרי מרחב שומרון והזיהוי הפלילי ממחוז ש״י החלו בחקירה תוך איסוף ממצאים וראיות בזירה.

זירת הפיגוע בנווה צוף

הנרצח בפיגוע נורה בזמן שהיה במעיין עין רעייה סמוך ליישוב נווה צוף, אחרי שהמחבל החמוש יצא מרכבו ונמלט רגלית. בצה"ל פתחו במרדף אחר המחבל, הקפיצו כוחות של חטמ״ר בנימין, מיחידת דובדבן, ופלוגות תגבור נוספות, לצד פעילות של משטרת ישראל.

במסגרת המצוד הוצבו חסמים בכל הגזרה, כשהכוחות סורקים אחר המחבל רגלית ובעזרת רחפנים, וכן הוקפצו כלים של חיל האוויר. במקביל, מסוק משטרתי מהמערך האווירי ורחפנים מיחידת רקיע מסייעים לכוחות צה"ל במאמצים לאיתור המחבל.

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