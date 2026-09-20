נקבע מותו של הפצוע מפיגוע הירי בנווה צוף

זירת הפיגוע בנווה צוף ( תיעוד מבצעי מד"א )

בבית החולים בילינסון אישרו כי נקבע מותו של הגבר בן ה-30 שנפצע אנושות בפיגוע הירי שבוצע היום (שישי) סמוך לנווה צוף בבנימין. במקביל דווח כי המצוד אחר המחבל נמשך, כששוטרי מרחב שומרון והזיהוי הפלילי ממחוז ש״י החלו בחקירה תוך איסוף ממצאים וראיות בזירה.