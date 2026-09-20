סוכל פיגוע נוסף בשומרון: חוסל מחבל שניסה לדרוס כוחות צה"ל בגנים

אירוע טרור נוסף: כוחות צה"ל חיסלו כעת (ראשון) מחבל שניסה לבצע פיגוע דריסה נגד לוחמים במרחב גנים שבחטיבת מנשה. בצה"ל הבהירו כי אין נפגעים לכוחות.
בעקבות סיכול ניסיון הפיגוע, ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר כי "אני מחזק את חיילי צה"ל שפעלו בנחישות ונטרלו את המחבלים. האירוע הזה מוכיח שוב כי יש להגביר את הפעילות ההתקפית בכפרי הטרור ולהחזיר את המחסומים הביטחוניים. אסור לאפשר לטרור להרים את הראש".
האירוע הנוכחי הגיע כשעה אחרי פיגוע הירי במעיין עין רעיה, סמוך ליישוב נווה צוף בבנימין. גבר כבן 30 נפצע באורח אנוש מהירי שבוצע מרכב חולף, כשלאחר מכן המחבל נמלט רגלית.
בצה"ל פתחו במרדף אחר המחבל, כשהקפיצו כוחות של חטמ״ר בנימין, מיחידת דובדבן, ופלוגות תגבור נוספות, לצד פעילות של משטרת ישראל. במסגרת המצוד הוצבו חסמים בכל הגזרה, כשהכוחות סורקים אחר המחבל רגלית ובעזרת רחפנים, וכן הוקפצו כלים של חיל האוויר.
לספח את עין גנים המקראית לישוב גנים