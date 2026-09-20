סוכל פיגוע נוסף בשומרון: חוסל מחבל שניסה לדרוס כוחות צה"ל בגנים

אירוע טרור נוסף: כוחות צה"ל חיסלו כעת (ראשון) מחבל שניסה לבצע פיגוע דריסה נגד לוחמים במרחב גנים שבחטיבת מנשה. בצה"ל הבהירו כי אין נפגעים לכוחות.

בעקבות סיכול ניסיון הפיגוע, ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר כי "אני מחזק את חיילי צה"ל שפעלו בנחישות ונטרלו את המחבלים. האירוע הזה מוכיח שוב כי יש להגביר את הפעילות ההתקפית בכפרי הטרור ולהחזיר את המחסומים הביטחוניים. אסור לאפשר לטרור להרים את הראש".