אירוע 'ארוחת הבוקר' על הדנובה שחיבר בין שתי מדינות

עשרות תושבים מהונגריה ומסלובקיה נפגשו בשבת לארוחת בוקר משותפת במקום יוצא דופן במיוחד: באמצע גשר מריה ולריה, החוצה את נהר הדנובה ומחבר בין העיר אסטרגום שבהונגריה לעיר שטורובו שבסלובקיה. לאורך הגשר הוצבו שולחנות, ועליהם הוגשו קרואסונים, גבינות וקפה. המשתתפים הותאמו זה לזה על פי תחומי עניין ושפות, במטרה לעודד היכרות וקשרים חדשים בין תושבי שתי הערים.

מאחורי האירוע הידידותי עומדת היסטוריה סוערת. גשר מריה ולריה נפתח לראשונה בשנת 1895, אך במהלך השנים נהרס פעמיים ונבנה מחדש. בסוף 1944, לקראת סיום מלחמת העולם השנייה, פוצצו כוחות גרמניים נסוגים את שלושת המקטעים המרכזיים שלו. לאחר מכן נותר הגשר הרוס במשך קרוב ל-60 שנה, ובתקופת השלטון הקומוניסטי נאלצו התושבים לעבור בין שתי גדות הדנובה באמצעות מעבורות. רק בשנת 2001 נפתח הגשר מחדש.

כיום הגבול בין המדינות פתוח, לאחר שהונגריה וסלובקיה הצטרפו לאזור שנגן בשנת 2007, אך היחסים בין האוכלוסיות משני הצדדים עדיין נושאים עמם מטען היסטורי ופוליטי. כ-9% מאוכלוסיית סלובקיה, המונה כ-5.5 מיליון בני אדם, הם הונגרים אתניים, ורבים מהם מתגוררים באזור שטורובו, המוכרת בהונגרית בשם פארקאן.

מארגני האירוע ביקשו דווקא להתמקד במשותף. נורברט נאג', אחד המארגנים, אמר כי לדעתו תושבי אסטרגום ופארקאן יכולים לקיים קשרים קרובים יותר. אחד המשתתפים סיפר כי פגש במהלך הארוחה אדם מקסים מעברו השני של הגבול וכי המפגש היה עבורו חוויה מיוחדת.

גשר שסימל במשך עשרות שנים מלחמה, גבולות וחלוקה הפך כך, לפחות לבוקר אחד, לשולחן ארוך שחיבר בין שתי קהילות שבעבר הופרדו זו מזו.