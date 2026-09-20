לאחר הדחתו של מדורו: ונצואלה פותחת את הדלת לענקית האנרגיה 

נשיאת ונצואלה הזמנית, דלסי רודריגס, חתמה בשבת על מזכר הבנות עם ענקית האנרגיה הצרפתית TotalEnergies, כך דיווחה רשת רויטרס בהסתמך על כלי תקשורת מקומיים. פרטי ההסכם, ובהם היקף ההשקעה, האזורים שבהם עשויה החברה לפעול ולוח הזמנים למימושו, טרם פורסמו.

המהלך הוא האחרון בשורה של הסכמים שנחתמו בתקופה האחרונה בין הממשלה החדשה בוונצואלה לבין חברות נפט בינלאומיות. רק ימים קודם לכן חתמה חברת Continental Resources האמריקנית על מזכר הבנות עם חברת הנפט הממשלתית PDVSA לפיתוח משותף של בלוק Ayacucho 2 בחגורת אורינוקו, אחד מאזורי הנפט המרכזיים במדינה.

הסכם עם TotalEnergies עשוי להיות משמעותי במיוחד משום שהחברה הצרפתית כבר פעלה בעבר בוונצואלה, אך יצאה מנכסיה במדינה. לפי הדוח השנתי של החברה, ב-2021 היא העבירה את חלקה בפרויקט Petrocedeño ל-PDVSA, וב-2022 מכרה את אחזקתה בשדה Yucal Placer וויתרה על רישיון נוסף. מאז לא החזיקה TotalEnergies בנכסים בוונצואלה.

החתימה מגיעה על רקע שינוי חד במפת האנרגיה וההשקעות בוונצואלה לאחר הדחתו של הנשיא לשעבר ניקולס מדורו בידי ארצות הברית בינואר 2026 ועלייתה של רודריגס להנהגה הזמנית. הממשלה בקראקס מנסה מאז למשוך מחדש חברות אנרגיה זרות ולהגדיל את ההשקעות בתעשיית הנפט המקומית.

נכון ל-20 בספטמבר, TotalEnergies עצמה עדיין לא פרסמה באתר החדשות הרשמי שלה הודעה מפורטת על ההסכם, ולכן עדיין לא ברור אם מזכר ההבנות יוביל להשקעה ישירה, לחיפוש ופיתוח של שדות חדשים או לחזרה לפרויקטים קיימים.