דגן אחרי הפיגוע בבנימין: "דורש מהכוחות להגביר את הפעילות בכפרים"

מפקד אוגדת יו"ש בזירת הפיגוע ( דובר צה"ל )

תושב השומרון נפצע היום (ראשון) באורח אנוש בפיגוע ירי שהתרחש במעיין עין רעיה, סמוך ליישוב נווה צוף שבבנימין.

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על פי הפרטים הראשוניים, המחבל פתח בירי מרכב חולף לעבר אזרחים ששהו במעיין ונמלט רגלית מהמקום. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי לפצוע, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים בילינסון. כוחות הביטחון הוקפצו לאזור, פתחו במרדף אחר המחבל והציבו חסימות במרחב. צוותי אגף השירותים החברתיים במועצה אזורית שומרון נמצאים בקשר עם המשפחה ומלווים אותה בשעה זו.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן נמצא כעת בדרכו לבית החולים. "אנחנו מתפללים לרפואתו של תושב השומרון שנפצע באורח אנוש בפיגוע הקשה" אמר. "אני מחזק את חיילי צה"ל שפועלים בשעה זו בשטח ומנהלים מרדף אחר המחבל.

"לצד המרדף, אני דורש מכוחות הביטחון להגביר את עוצמת הפעילות בתוך הכפרים, לעבור מבית לבית, לאסוף את כלי הנשק הבלתי חוקיים ולפרק את תשתיות הטרור. יש להחזיר באופן מיידי את המחסומים הביטחוניים לכבישים" הוסיף דגן. "אסור לאפשר למחבלים לנוע בחופשיות ואסור לחכות לפיגוע הבא. מדינת ישראל חייבת לעבור מהגנה להתקפה ולהחזיר את ההרתעה ואת הביטחון לתושבים. ההתיישבות לעולם לא תשבר!".