פיצוצים, הרוגים וקלפיות: הבחירות ברוסיה מסתיימות בצל מתקפה חריגה

הבחירות לפרלמנט הרוסי הגיעו היום (יום ראשון) ליומן השלישי והאחרון, כאשר ברקע מתקפת כטב"מים רחבת היקף על מוסקבה וסביבתה. מדובר בבחירות הראשונות לדומה מאז שרוסיה פתחה בפלישה רחבת ההיקף לאוקראינה בפברואר 2022. הנשיא ולדימיר פוטין הציג את ההצבעה גם כהזדמנות להפגין תמיכה ציבורית בחיילים הרוסים ובמדיניות הממשלה.

במקביל להצבעה דיווחו הרשויות ברוסיה על מתקפה אווירית חריגה. ראש עיריית מוסקבה, סרגיי סוביאנין, טען כי יותר מ-1,600 כטב"מים יורטו מאז יום שבת בחזיתות שונות, מהם כ-450 שהיו בדרכם לעבר מוסקבה. לדבריו, מדובר במתקפת הכטב"מים הגדולה ביותר שנרשמה נגד הבירה הרוסית. המספרים נמסרו על ידי הרשויות הרוסיות ולא אומתו באופן עצמאי.

לפי הרשויות המקומיות, שני בני אדם נהרגו באזור מוסקבה, ובית הזיקוק של הבירה נפגע. עדים למקרה סיפרו לרשות רויטרס כי שמעו פיצוצים וראו עשן עולה מאזור המתקן. גם בניין מגורים נפגע. אוקראינה לא מסרה תגובה מיידית על המתקפה.

סוביאנין טען כי מטרת התקיפה הייתה לשבש את הבחירות וכי הניסיון נכשל. במקביל, הרשויות הרוסיות דיווחו יום קודם לכן גם על מתקפות סייבר נגד מערכת ההצבעה המקוונת במוסקבה. הקרמלין מאשים את קייב בניסיונות להתערב בתהליך הבחירות, בעוד אוקראינה דוחה את הלגיטימיות של ההצבעה הרוסית.

מפלגת "רוסיה המאוחדת", המזוהה עם פוטין, צפויה לשמור על מעמדה הדומיננטי בדומה. מועמדים רבים שהתנגדו למלחמה לא הורשו להתמודד, ובשנים האחרונות הוחמרה ברוסיה האכיפה נגד ביקורת פומבית על הצבא ועל הלחימה באוקראינה. מנגד, הקרמלין טוען כי בתקופת המלחמה נדרשים אחדות לאומית והגבלות מסוימות כדי להתמודד עם איומים חיצוניים.

למרות ההערכה כי מאזן הכוחות בפרלמנט לא צפוי להשתנות באופן משמעותי, גורמי מחקר ברוסיה ומחוצה לה עוקבים אחר שיעורי התמיכה במפלגות האופוזיציה המורשות, ובהן המפלגה הקומוניסטית ומפלגת "האנשים החדשים". ברקע נמצאים הלחץ הכלכלי וההשפעה המצטברת של יותר מארבע שנות מלחמה על החברה הרוסית. תוצאות ראשוניות צפויות להתפרסם במהלך היום, ותמונה מלאה יותר אמורה להתקבל ביום שני.