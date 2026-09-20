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המחבל הגיע ברכב ונמלט רגלית: תיעוד מזירת הפיגוע בבנימין

תיעוד מזירת הפיגוע ליד נווה צוף מציג את המצוד אחר המחבל, שהגיע לזירה ברכב, ירה לעבר אזרח ופצע אותו קשות - ואז נמלט רגלית. צפו

12:19
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תיעוד מזירת הפיגוע בנווה צוף (שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים)

תיעוד ראשון מרגעי פיגוע הירי ליד נווה צוף שבבנימין הציג את הכוחות הרבים שפתחו במצוד אחר המחבל החמוש, שהגיע למקום ברכב - ולאחר מכן נמלט רגלית. בצה"ל מעריכים כי המחבל נמלט לכיוון הכפר דיר נאזם, והטילו כתר על הכפר הסמוך.

זירת הפיגוע בנווה צוף

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל רבים פתחו במרדף אחר המחבל, ומבצעים חסימות במרחב". במקביל נאמר כי כביש 465 נחסם לתנועה בין ביר זית לעוקף עבוד לשני הכיוונים.

בצה"ל הקפיצו כוחות של חטמ״ר בנימין, מיחידת דובדבן, ופלוגות תגבור נוספות, לצד פעילות של משטרת ישראל. במסגרת המצוד הוצבו חסמים בכל הגזרה, כשהכוחות סורקים אחר המחבל רגלית ובעזרת רחפנים, וכן הוקפצו כלים של חיל האוויר.

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