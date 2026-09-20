המחבל הגיע ברכב ונמלט רגלית: תיעוד מזירת הפיגוע בבנימין

תיעוד מזירת הפיגוע בנווה צוף ( שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים )

תיעוד ראשון מרגעי פיגוע הירי ליד נווה צוף שבבנימין הציג את הכוחות הרבים שפתחו במצוד אחר המחבל החמוש, שהגיע למקום ברכב - ולאחר מכן נמלט רגלית. בצה"ל מעריכים כי המחבל נמלט לכיוון הכפר דיר נאזם, והטילו כתר על הכפר הסמוך.