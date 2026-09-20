פיגוע ירי סמוך לנווה צוף: פצוע אנוש במקום, המחבל נמלט

זירת הפיגוע ליד נווה צוף ( תיעוד מבצעי מד"א )

דיווח ראשוני: דובר צה"ל אישר כי התקבל דיווח על ירי סמוך לנווה צוף בבנימין, כשנאמר כי הפרטים בבדיקה. כוחות צה"ל קפצו לנקודה.

גבר כבן 30 נפצע מהירי, כשנאמר כי הוא במצב אנוש ומחוסר הכרה. צוותי מד"א ואיחוד הצלה העניקו לפצוע סיוע רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים בילינסון.

לפי הדיווחים, הירי ככל הנראה בוצע מכלי רכב חולף לעבר אזרחים במעיין עין רעייה. בהמשך צה"ל אישר כי המחבל יצא מרכבו כשהוא חמוש ונמלט רגלית.

הרכב שלפי החשד שימש את המחבל ( שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים )