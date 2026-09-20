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דיווח ראשוני

פיגוע ירי סמוך לנווה צוף: פצוע אנוש במקום, המחבל נמלט

גבר כבן 30 נפצע באורח אנוש מירי במעיין עין רעייה הסמוך לנווה צוף בבנימין. כוחות צה"ל פתחו במצוד אחר המחבל שנמלט מהזירה

11:38
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זירת הפיגוע ליד נווה צוף (תיעוד מבצעי מד"א)

דיווח ראשוני: דובר צה"ל אישר כי התקבל דיווח על ירי סמוך לנווה צוף בבנימין, כשנאמר כי הפרטים בבדיקה. כוחות צה"ל קפצו לנקודה.

גבר כבן 30 נפצע מהירי, כשנאמר כי הוא במצב אנוש ומחוסר הכרה. צוותי מד"א ואיחוד הצלה העניקו לפצוע סיוע רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים בילינסון.

זירת הפיגוע בנווה צוף

לפי הדיווחים, הירי ככל הנראה בוצע מכלי רכב חולף לעבר אזרחים במעיין עין רעייה. בהמשך צה"ל אישר כי המחבל יצא מרכבו כשהוא חמוש ונמלט רגלית.

הרכב שלפי החשד שימש את המחבל (שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים)

בעקבות האירוע נפתח מצוד אחר המחבל, שנמלט מהזירה. מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל רבים פתחו במרדף אחר המחבל, ומבצעים חסימות במרחב". במקביל נאמר כי כביש 465 נחסם לתנועה בין ביר זית לעוקף עבוד לשני הכיוונים.

בצה"ל הקפיצו כוחות של חטמ״ר בנימין, מיחידת דובדבן, ופלוגות תגבור נוספות, לצד פעילות של משטרת ישראל. במסגרת המצוד הוצבו חסמים בכל הגזרה, כשהכוחות סורקים אחר המחבל רגלית ובעזרת רחפנים, וכן הוקפצו כלים של חיל האוויר.

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