מתקפה חסרת תקדים: אוקראינה שיגרה מאות כטב"מים לעבר מוסקבה 

התקיפה במוסקבה ( מתוך הטלגרם של נשיא אוקראינה )

מתקפה נרחבת: הרשויות ברוסיה טענו כי אוקראינה שיגרה הלילה (בין שבת לראשון) כ-1,600 כטב"מים לעבר מחוזות שונים במדינה, מתוכם כ-450 לבירה מוסקבה. לפי הודעת הרשויות, שני בני אדם נהרגו בתקיפות, וכ-20 נוספים נפצעו. בהמשך, נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי אישר כי הצבא האוקראיני תקף בית זיקוק ברובע קאפוטניה שבדרום מזרח מוסקבה, זאת לאחר שתיעודים פורסמו ברשתות החברתיות שהראו עשן כבד מיתמר מעל מתקן הנפט. בית הזיקוק שהותקף נחשב כאחד מספקי האנרגיה המרכזיים של מוסקבה והמחוזות הסמוכים, כשלפי ההערכות הוא מספק כ-40 אחוז מצרכי האנרגיה של בירת רוסיה מדי שנה.

"התקיפה הלילה תשפיע על מוסקבה באופן משמעותי. אחד ממתקני המפתח של תעשיית הנפט הרוסית ומתקן לוגיסטי של התוקפן נפגעו" אמר זלנסקי. "מדובר בנכסים בשווי של מיליארדי דולרים, אשר מתחזקים את מכונת המלחמה".

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התקיפה הנוכחית מגיעה על רקע החשש הגובר באירופה מפני התפשטות הלחימה מעבר לגבולות רוסיה ואוקראינה. בימים האחרונים, בכירים ברחבי היבשת - ביניהם ראשי ממשלות פולין, צרפת, והולנד - מזהירים כי מוסקבה עלולה להחריף את צעדיה הצבאיים ולתקוף את מדינות נאט"ו שתמכו בקייב.

על פי הדיווחים, התרחישים שעליהם מזהירים הבכירים האירופיים כוללים תקיפות באמצעות רחפנים או טילים בשטח מדינות נאט"ו שתמכו באוקראינה. מקורות מודיעיניים מעריכים כי מוסקבה עשויה לבחון את תגובת המערב באמצעות פעולות פרובוקטיביות ממוקדות נגד תשתיות אנרגיה או מתקנים קריטיים אחרים.