הכינו גופכם לצום: איך מתכוננים נכון לצום יום שלם?

כך תכינו את גופכם בחכמה לצום יום הכיפורים:
עשה:
- לשתות מים בכמויות הולכות וגדלות לאורך כל היום
- לאכול בכמות סבירה ובהדרגה לאורך היום מהבוקר עד אחה"צ ולא בכמות מוגזמת
- להעדיף פרי במקום משקאות ממותקים וירקות ירוקים שבאופן כללי בריאים ומשביעים
- לאכול ארוחה קלה חלבית אחת בשעה מוקדמת ורצוי לא להרבות בלחם
- לאכול ארוחת צהרים בשרית מוקדם מהרגיל כדי לא להכביד על הבטן לפני סעודה מפסקת
- בסעודה המפסקת: להכין משהו קל לעיכול כמו דג ותוספת פחמימה, או מנה אחת בצלחת של חזה עוף וסלט. בארוחה זו רצוי לאכול כמה פרוסות לחם (המנהג המקובל חלה חצי מתוקה או מתוקה של חג) ולטבול את הפרוסה בדבש. סעודה מפסקת בערב יו"כ נחשבת כסעודת חג כי ביום עצמו כידוע אסור לאכול ולא רוצים לאכול וכסעודת הכנה חיונית גם מבחינה הלכתית ורוחנית ליום הצום. זכרו את הכלל היהודי הידוע: "כל האוכל בתשיעי מעלה הכתוב כאילו צם תשיעי ועשירי".
- בסעודה מפסקת מומלץ להרבות בשתיית מים ולסיים אותה לכל המאוחר כחצי שעה לפני זמן הדלקת נרות ותחילת הצום.
- אחרי סעודה מפסקת יש לצחצח שיניים היטב ומי שרוצה יכול לשתות עוד כמה כוסות מים בשביל ההרגשה הטובה.
אל תעשה:
- מומלץ להימנע מצריכת קפאין לסוגיו כל היום כדי להפחית את הסיכוי לכאבי ראש במהלך הצום.
- אין לצרוך מזון בכמויות מוגזמות כדי "לאגור" אוכל ליום הבא. זה מכביד ומיותר ולא יעיל לצום.
- לא מומלץ לאכול מאכלים שמנים ו-"כבדים" לאורך כל היום כי זה גם מכביד וגם מרדים ויש הרבה מה לעשות
- אין סיבה לצרוך כמות מוגזמת וחריגה של נוזלים ובמיוחד לא שתיה מתוקה ומשקאות מוגזים.
- מאכלים מלוחים או מתוקים מצמיאים ולכן רצוי להימנע מאכילתם כל היום או לפחות להפחית בהדרגה
- למי שמצליח לצום בקלות אין סיבה לקחת כדורים מדכאי תיאבון ואין סיבה ליטול אותם ללא ייעוץ עם דיאטנים מוסמכים.
צום מועיל וגמר חתימה טובה!
דתות/כתות=שטיפות מוח רווחיות.