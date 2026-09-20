"מנדלבליט כבר קרס פעם אחת; אולי נראה קריסה נוספת"

יו"ר ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, מתח הבוקר ביקורת חריפה על הניסיונות למנוע את זימונו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, לעדות במסגרת משפט נתניהו.

בשיחה שקים הבוקר עם אבי רצון, התייחס רוטמן לטענות כי זימונו של מנדלבליט בעת הזו עלול להשפיע על המערכת הפוליטית: "מה בעצם מסתתר מאחורי האמירה הזאת שלזמן את מנדלבליט עלול להשפיע על הבחירות? כאשר מערכת המשפט תיחשף במלוא קלונה – ומשפט נתניהו עשה עבודה מדהימה בלחשוף את מערכת המשפט במלוא קלונה – כשרואים שסתם תפרו תיק לראש ממשלה, כשרואים שאין ממש בעבירת השוחד, כשרואים שכל עדי התביעה קורסים אחד אחרי השני, אז מה הטענה? שהציבור חס ושלום יראה את האמת. יש פה מערכת משפט שמשחקת משחק פוליטי, ולא סתם משחק פוליטי, אלא משחק פוליטי מלוכלך".

בהמשך בדבריו, התייחס ח"כ רוטמן ליכולתו של מנדלבליט להתמודד עם החקירה הנגדית של סנגורי ראש הממשלה, תוך שהוא מאזכר הקלטות מהעבר: "כולנו שמענו את ההקלטות שלו, איך הוא מגיב ללחץ שלחץ עליו שי ניצן, ומה שאמר 'מחזיק אותי בגרון' וכדומה. הלחצים שהופעלו גרמו לו לקרוס כבר פעם אחת. הוא לא בן אדם שעומד בלחצים מהסוג הזה".