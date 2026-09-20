סלח לנו: שו"ת מקוצר למנהגי ערב יום הכיפורים

בית כנסת ביום כיפור ( צילום: AI )

יום הכיפורים הוא היום הקדוש בשנה, ורגע לפני כניסתו יש מן הסתם שאלות ותהיות לא רק על איך נצום השנה והאם זה יהיה קל או קשה יותר משנה שעברה, אלא גם מה הדברים החיוניים שחייבים לעשות בערב יום הדין ולא כולם תמיד יודעים את מי לשאול את השאלות שרצות בראש רגע לפני שהוא מתמקד בתפילות למען הכלל והפרט. לטובת אלה להלן כמה מהשאלות הנפוצות לערב יום כפור ותשובות לתועלת הציבור.

כולכם סלוחים ( אילוסטרציה AI )

שו"ת ערב יום הכיפורים

האם יש נוסח מיוחד לבקשת סליחה?

לא, אין נוסח כתוב וכל אחד יכול לבקש סליחה בסגנונו ובלשונו בארץ ובעולם. עם זאת, חשוב לזכור את הכלל המדאיג כל יהודי בכל שנה מחדש :"עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים עד שירצה את חברו" ולכן יש המקפידים לבקש מחילה ממי שיודעים שפגעו בו והוא מקפיד עליהם, ולא להניח לו עד שיאמר שלוש פעמים "מחול, מחול, מחול" (כפי שנראה על המסך בעבר בסרט הנהדר "אושפיזין" עם שולי רנד).

מי שחלילה לא הספיק לבקש סליחה עד ערב יום כיפור אחרי השקיעה, יכול להקדים לבוא לבית הכנסת כעשרים דקות לפני תפילת "כל נדרי" ולומר את הנוסח המופיע במחזורים נוסח ספרד ואשכנז "תפילה זכה" שבמרכזה מנוסחת בקשת מחילה כללית מכל מי שנפגע ממני ולא ביקשתי ממנו אישית. ומי שמבקשים ממנו לא יהיה אכזרי וימחל מיד בלב שלם.

מעמד התרת נדרים בכותל ( צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי )

מתי עושים התרת נדרים ואיך?

הזריזים עושים התרת נדרים כבר בערב ר"ה אחרי תפילת שחרית או לפני תפילת מנחה, כדי שלא להיכנס ליום הדין של העולם עם נדרים שלא שולמו. מי שלא הספיק, יכול לעשות התרת נדרים אחרי תפילת שחרית של ערב יום כיפור או אחרי מנחה גדולה באותו יום, ואם עדיין לא אמר יכול לכוון להתיר את נדריו בתפילת "כל נדרי". התרת הנדרים נאמרת בפני שלושה גברים מעל גיל בר-מצווה (בית דין) כשהשלושה יושבים ומולם עומדים שלושה המבקשים התרה, ואומרים את נוסח התרת הנדרים המופיע בסידורים ובמחזורים פעם אחת (כשכל מבקשי ההתרה אומרים את הנוסח כאחד), והיושבים כבית דין מאשרים את התרת הנדרים שלוש פעמים. לאחר מכן מבקשי ההתרה מוסרים מודעה על ביטול נדריהם מכאן והלאה למקרה שידרו נדר בשוגג עד יום הכיפורים. לנוסח התרת נדרים לחצו כאן.

כסף נוזל מארנק ( שאטרסטוק )

כמה כסף מקובל לתת לפדיון כפרות?

אין סכום קבוע אבל יש נוהגים לתת ח"י שקלים לאדם וכל המרבה הרי זה משובח כי ידוע שתשובה תפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה. את פדיון הכפרות מפקידים בקופות הצדקה שמונחות על בימת בית הכנסת בתפילת מנחה של ערב יום הכיפורים וגבאי הצדקה מעבירים אותם לנזקקים בהקדם האפשרי.

ברכת כהנים המשולבת בנוסח ברכת הבנים ( הקרן למורשת הכותל המערבי )

מה נוסח ברכת הבנים והבנות בערב יום הכיפורים ומתי עושים זאת?

יש אבות הנוהגים לברך את כל ילדיהם בכל ערב שבת בשובם מבית הכנסת לפני הקידוש, ויש העושים זאת פעם אחת בשנה לפני ההליכה לבית הכנסת בערב יום הכיפורים. נוסח הברכה הבסיסית: לזכר- "ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה, יברכך ה' וישמרך יאר ה' פניו אליך ויחנך, ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום" ולנקבה- "ישימך אלוקים כשרה רבקה רחל ולאה, יברכך ה' וממשיך כמו לזכר בלשון נקבה כמובן.

במחזור יום הכיפורים מופיע נוסח תפילה מיוחד על הבנים והבנות שייחתמו לחיים טובים.

מקווה ( צילום: Gershon Elinson/Flash90 )

האם חובה לטבול במקווה בערב יום הכיפורים?

בהלכות לערב יום הכיפורים נאמר בקיצור "מסתפרים, רוחצים וטובלים בערב יום הדין, ולכן מי שיש לו מקווה סמוך למקום מגוריו בעירו ישתדל מאד להגיע לשם מבעוד יום ולא לחכות עד סמוך לשקיעה ומוטב לטבול עוד לפני מנחה גדולה ומי שלא מספיק יעשה זאת בין זמן המנחה לסעודה מפסקת. יש הנוהגים לטבול שלוש פעמים ויש שבע וכל אחד יעשה כמנהג אבותיו.

שיר המעלות ממעמקים קראתיך ( אילוסטרציה AI )

איך מתכוננים לצום רוחנית וגשמית?

הכנה רוחנית לצום: טוב ללמוד לאורך היום את הספר "שערי תשובה" לרבנו יונה, ובסופו לומר את "יסוד התשובה". למי שיש שעה פנויה כדאי לעיין בחלקים מספרו של מרן הרב קוק זצ"ל "אורות התשובה" ורצוי עם ביאור של רב הבקי בתורת הראי"ה כמו בנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל או הרב שלמה אבינר שליט"א. יש גם פירושים קצרים וקלים יותר שיצאו לתועלת הרבים.

למעוניינים להתחבר לסדר היום הקדוש כפי שהיה בזמן שבית המקדש היה קיים טוב ללמוד מסכת "יומא" ולחפצים באגדה לעיין בפירוש פרקי דרבי אליעזר לספר יונה. טוב לסיים את כל ספר תהילים לאורך כל יום הכיפורים.

מנה אחת בצלחת מספקת למפסקת ( BEKO )

הכנה גשמית לצום: לשתות מים בשיעורים הולכים וגדלים לאורך כל היום, לאכול מזון קל ונוח לעיכול ורצוי לצרף לארוחה בבוקר ובצהרים ירק או פרי שנותנים תחושת שובע כמו מלפפון או תפוח. בסעודה מפסקת מומלץ לאכול פרוסת חלה (עם מעט דבש), ומנה עיקרית אחת של בשר קל לעיכול ומשביע כגון חזה עוף ללא פירורי לחילופין דג סלמון בתנור ופחמימה קלה ועדיף תפוח אדמה על אורז ולהרבות בשתייה לא מתוקה. בתום הסעודה המפסקת יש לצחצח שיניים היטב, לשתות עוד כמה כוסות מים ולהתחיל רשמית את הצום בזמן הדלקת נרות ותחילת היום הקדוש.

גמר חתימה טובה!