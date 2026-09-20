ארה"ב לאזרחיה בישראל: "פוטנציאל להסלמה בלתי צפויה"

שגרירות ארצות הברית בישראל פרסמה הלילה (בין שבת לראשון) הודעת אזהרה דחופה וחריגה לאזרחים אמריקאים השוהים באזור, זאת על רקע ההסלמה המתוחה בין המורדים החות'ים לערב הסעודית והחשש מהתלקחות רחבה יותר במזרח התיכון.

בהודעת השגרירות נקראו האזרחים להגביר את ערנותם "בשל המתיחות במזרח התיכון" והובהר כי "קיים פוטנציאל להסלמה בלתי צפויה". כמו כן, המליצה הנציגות הדיפלומטית לאזרחיה לבדוק באופן רציף את סטטוס הטיסות וההמראות בנמלי התעופה בישראל לפני הגעתם.

"החות'ים הנתמכים על ידי איראן מעורבים בפעולות עוינות נגד ערב הסעודית, כולל תקיפות המכוונות לנמלי תעופה אזרחיים", נכתב בהודעת האזהרה. "קיים פוטנציאל להסלמה מהירה של העימות הצבאי הזה. על האזרחים האמריקאים הנוסעים לאזור או ממנו לעקוב מקרוב אחר מידע בנוגע לפעילות הנמלים וחברות התעופה".

בנוסף, בשגרירות הדהדו חשש מפני פגיעה ביעדים אמריקאיים נוספים ברחבי העולם: "נציגויות דיפלומטיות של ארה"ב, גם מחוץ למזרח התיכון, היוו בעבר מטרה לתקיפות. איראן והארגונים התומכים בה עלולות לפגוע באינטרסים אמריקאיים נוספים מעבר לים או באתרים המזוהים עם ארה"ב ואזרחיה, כולל עסקים ומוסדות אמריקאיים".