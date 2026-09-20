אד שירן: "הטבח ב-7 באוקטובר היה נורא, המצב בעזה קטסטרופלי"

אד שירן בהופעה ( Miguel Angel Lopez Rojas / Shutterstock.com )

הסערה שנענעה את סיבוב ההופעות האמריקני של אד שירן הגיעה אמש לפילדלפיה, כאשר הזמר הבריטי בחר להתייחס לראשונה באופן פומבי מעל הבמה להדחתו של הראפר מקלמור מרשימת מופעי החימום שלו.

כזכור, הדחתו של מקלמור הגיעה בעקבות נאומים פרו-פלסטיניים שרצף במהלך הופעותיו הקודמות, לצד ביצוע שירי מחאה נגד ישראל. המהלך הובל על ידי חברות ההפקה ובעלי האצטדיונים, שלדבריהם איימו בביטול ההופעות כולן לאחר לחץ מצד ארגונים יהודיים ופרו-ישראליים. בפתח המופע הבהיר שירן לקהל כי מדובר בהחלטה מורכבת שנגזרה עליו. הוא שיתף כי אינו שואף להיות פוליטיקאי או אקטיביסט וכי מטרתו תמיד הייתה לייצר מרחב מאחד ובטוח עבור הציבור, אך ציין כי לאור התפתחות האירועים הרגיש חובה להתייחס לנושא ההומניטרי. בדבריו התייחס שירן ישירות לסכסוך במזרח התיכון, כשהוא מביע עמדה מאוזנת ומורכבת: הוא גינה בתוקף את טבח ה-7 באוקטובר בפסטיבל הנובה וציין את הכאב היהודי, ומנגד הגדיר את ההרס והפגיעה באזרחים ברצועת עזה כקטסטרופליים ובלתי מוצדקים, תוך התייחסות לביקורת על המדיניות בגדה המערבית.

עוד באותו נושא בחר צד? אד שירן יתרום מיליונים למען הפלסטינים אפרת קרסנר

שירן סיכם את דבריו בכך שהוא נמצא בתהליך של למידה והקשבה מול גורמים שונים כדי להבין כיצד יוכל לסייע לנפגעים, והדגיש את מחויבותו להמשיך להופיע לבדו כדי לעמוד בהתחייבויותיו כלפי מעריציו. מחוץ לאצטדיון התאספו עשרות מפגינים פרו-פלסטיניים שמחו על הסרתו של מקלמור מהמופע.