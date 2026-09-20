בעקבות התקיפה שעבר: חיים אתגר חושף את מצבו הרפואי

שש שנים לאחר אירוע התקיפה הדרמטי שחווה במהלך צילומי התוכנית 'יצאת צדיק', העיתונאי ומגיש הטלוויזיה חיים אתגר חושף את המחיר הבריאותי הכבד שהוא משלם עד היום בעקבות המפגש האלים עם האינסטלטור שחשף.

אתגר, שיתארח בתוכנית 'ריאיון מיוחד' (שישודר בערב צאת יום כיפור בקשת 12), נשאל על ידי אחד המשתתפים שאלה ישירה שהפתיעה אותו: "ראיתי שפעם הלכת מכות עם אינסטלטור, אתה לא בטראומה?". בתגובה השיב אתגר כי אינו סובל מטראומה נפשית, אך חשף לראשונה את הפציעה הפיזית שנותרה עמו: "לא, אני לא בטראומה, למרות שבמסגרת האירוע הזה קיבלתי משהו בראש והשמיעה שלי נפגעה בצד שמאל".

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מעבר לנזק הפיזי האישי, אתגר שיתף בתסכול העמוק המלווה אותו לגבי האפקטיביות של הענישה נגד אותם נוכלים. "הטרגדיה היא שהוא הורשע בזכותנו וגם בעקבות התקיפה, קיבל עונש מאסר לא ארוך – ואחרי זמן לא ארוך עוד פעם חזרתי לקבל תלונות מאותם אנשים באותה דרך", סיפר בכאב.