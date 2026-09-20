יאיר שרקי מעריך: זו המפלגה שתהיה הפתעת הבחירות

( אריה ליב אברמס / פלאש90 )

במערכת הפוליטית הולך ומתגבר העניין סביב הרשימות החדשות המתמודדות לכנסת, וכעת מסמן הפרשן יאיר שרקי את המפלגה שעלולה לטרוף את הקלפים במגזר החרדי ומחוצה לו. בטור שפרסם ב'ידיעות אחרונות', התייחס שרקי למפלגת 'הציבור החרדי' והגדיר אותה כאחד הליהוקים המעניינים ביותר של מערכת הבחירות הנוכחית. "מפלגת 'הציבור החרדי' היא המרענן הרשמי של הבחירות האלה – ומועמדת טובה להיות הפתעת הבחירות", כתב שרקי.

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בדבריו עמד שרקי על האסטרטגיה המורכבת שמנהלת המפלגה בניסיון למשוך קהלים גדלים והולכים: "קמפיין המפלגה הולך על חבל דק, בזמן שהוא קורץ לאגפים ליברליים במגזר ולאוהדים לא חרדים – כל זאת במקביל לשמירת אי-חציית גבולות המיינסטרים החרדי".