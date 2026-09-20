כ-150 אלף מתפללים במעמד הסליחות האחרון בכותל

כ-150 אלף מתפללים גדשו הלילה (מוצאי שבת) את רחבת הכותל המערבי, המרפסות והסמטאות הסובבות באגן העיר העתיקה, והשתתפו במעמד הסליחות המרכזי והאחרון החותם את מעמדי הסליחות המסורתיים לשנה זו, ערב יום הכיפורים תשפ"ז.

במעמד המרגש השתתפו שורדי השבי הגיבורים אליה כהן ובת זוגו שורדת הנובה זיו עבוד, רום ברסלבסקי, אלקנה בוחבוט ואוהד בן עמי, כאשר קהל הרבבות הריע להם בהתרגשות גדולה ובהערכה רבה.

המעמד התקיים בנוכחות ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו, הרב הראשי לישראל והראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן מאיר בר, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הגאון רבי שמואל רבינוביץ, ראש עיריית ירושלים משה ליאון, שרים, אישי ציבור וקהל רב.

במהלך המעמד נשא ראש הממשלה תפילה לשלום חיילי צה"ל וכוחות הביטחון ולשלום המדינה, והרבנים הראשיים לישראל נשאו תפילות נרגשות לשלום ואחדות ישראל.

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרה"ג שמואל רבינוביץ, נשא דברים בפני קהל הרבבות ואמר: "החודש הזה הוכיח שוב כי הכותל המערבי הוא הלב הפועם של העם היהודי. מכל קצות הארץ ומכל חלקי העם הגיעו לכאן המונים – בני כל העדות, הדעות וההשקפות, חובשי כיפה ושאינם חובשים כיפה ועמדו יחד כאיש אחד בלב אחד. יחד נשאנו תפילה להצלחת חיילי צה״ל, לרפואת הפצועים, לנחמת המשפחות ולשלומו ולאחדותו של עם ישראל. מתוך הקדושה וההתעלות של מעמדי הסליחות, אנו נכנסים לשנה החדשה בתקווה גדולה: שנה של רפואה ונחמה, של ניצחון וברכה, ובעיקר – שנה שבה נזכור כי כולנו עם אחד, שותפים לגורל אחד ולתפילה אחת".

מפאת הרבבות שגדשו את המקום, המעמד הועבר בשידור חי על מסכי ענק בפאתי רחבת הכותל, על גבי חומות שער יפו ובכיכר צה"ל, באדיבות עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים, כדי לאפשר לציבור הרחב להתחבר לאווירת הקדושה.

מטעם הקרן למורשת הכותל המערבי נמסר: "אנו מסכמים בסיפוק רב ובהתרגשות את חודש הרחמים והסליחות, שבמהלכו פקדו את רחבת הכותל המערבי קרוב לשני מיליון מתפללים מכל רחבי הארץ ומכל גווני החברה הישראלית. בין הבאים היו שורדי שבי, משפחות שכולות, פצועי ונכי צה״ל, חיילי צה״ל ואנשי כוחות הביטחון לצד המוני בית ישראל, שהתאחדו בתפילה משותפת למען עם ישראל".

בתוך כך, השלימה הקרן למורשת הכותל המערבי את היערכותה לקראת תפילות יום הכיפורים שיתקיימו ברחבה לאורך כל הצום. אלפי מתפללים צפויים להגיע למקום, כאשר שיא המעמד צפוי בתפילת הנעילה ובשיעור תקיעת השופר החותמת את היום הקדוש.