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שידור ישיר: רבבות בסליחות האחרונות בכותל לקראת יום הכיפורים

לקראת יום הכיפורים תשפ"ז: רבבות מתכנסים הלילה בכותל המערבי למעמד הסליחות האחרון, במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו

00:10
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סליחות אחרונות בכותל (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

עשרות אלפי מתפללים מגיעים הלילה (מוצאי שבת) לרחבת הכותל המערבי בירושלים, למעמד הסליחות המרכזי והאחרון לפני יום הכיפורים התשפ"ז.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הצטרף למעמד מאחורי זכוכית משוריינת, והגיע לכותל יותר משלוש שעות לפני תחילת הסליחות, וזאת בשל היערכות אבטחתית חריגה.

צפו בשידור הישיר מהכותל המערבי:

המעמד הלילה צפוי לחתום את מעמדי הסליחות שנערכו בכותל המערבי לאורך חודש אלול ועשרת ימי תשובה, ובמסגרתם הגיעו למקום מאות אלפי מתפללים.

על פי הנתונים שפורסמו לקראת המעמד, במהלך תקופת הסליחות 2026 הגיעו לכותל המערבי כ2 מיליון מתפללים.

היערכות מיוחדת לקראת המוני המתפללים

בקרן למורשת הכותל המערבי, במשטרה ובגורמי התחבורה נערכו לקראת הגעת הקהל הגדול לעיר העתיקה.

התחבורה הציבורית בירושלים תתוגבר במהלך הלילה, במטרה לאפשר למתפללים להגיע למעמד ולשוב לבתיהם.

גם סביב העיר העתיקה צפויים שינויים בהסדרי התנועה, כאשר צירי תנועה באזור ייסגרו לתנועת כלי רכב פרטיים בהתאם להיערכות המשטרה.

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