שידור ישיר: רבבות בסליחות האחרונות בכותל לקראת יום הכיפורים

עשרות אלפי מתפללים מגיעים הלילה (מוצאי שבת) לרחבת הכותל המערבי בירושלים, למעמד הסליחות המרכזי והאחרון לפני יום הכיפורים התשפ"ז.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הצטרף למעמד מאחורי זכוכית משוריינת, והגיע לכותל יותר משלוש שעות לפני תחילת הסליחות, וזאת בשל היערכות אבטחתית חריגה.

צפו בשידור הישיר מהכותל המערבי: