לאן נעלם יוסי גיספן? צפו

יוסי גיספן ( מתוך ערוץ i24News )

אחרי כמה שנים של "היעלמות", הפזמונאי המוערך יוסי גיספן פותח את סגור לבו בראיון לכתבת i24NEWS נוה דרומי, והציג עמדות פוליטיות ונחרצות לצד גילויים אישיים כואבים על ילדותו ויצירתו.

"נתניהו מנהל את המדינה הכי טוב" גיספן, שחתום על כתיבת שירים ל-80 מבצעים ומבצעות במוזיקה הישראלית, הצהיר בגלוי על זהותו הפוליטית. הוא הגדיר את עצמו כ"איש חירות" הממשיך בדרכו של מנחם בגין, והבהיר כי אינו הולך עיוור אחרי אף אחד, אך הדגיש כי לדעתו ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא "גאון" שמנהל את המדינה בצורה הטובה ביותר. גיספן הדף את הכינויים המופנים כלפי תומכי הימין, כגון "ביביסטים" או "בבונים", והזכיר כי המבקרים מהשמאל הם אלה שהבטיחו בעבר שהגבול עם עזה בטוח וקיימו ערבי זיכרון משותפים. הוא אף חשף כי בעבר הצביע למפלגת מרצ מסיבות חברתיות, אך כיום הוא מבין שהיה "דביל" כדבריו.

לא מתרשם מהחרם של תחנות הרדיו

בדבריו יצא גיספן נגד האפליה המובנית לטענתו בתעשיית התרבות בישראל. הוא ציין כי בעוד יוצרים המזוהים עם השמאל זוכים בפרסי אופיר ובהערכה ממלכתית, אמני המוזיקה הפופולרית נאלצים להסתפק בפרסי אקו"ם המבוססים על נתוני השמעה בלבד.

בנוסף, הביע זעם רב על יצירת סרטים הפוגעים בשמם של חיילי צה"ל וכינה את מעשי הבימאים "בגידה לכל דבר ועניין". כשנשאל אם יסכים לכתוב פסקול לסרט כזה, השיב נחרצות: "אל תפנו אליי". כמו כן, הבהיר כי אינו חושש מחרם או מכך שתחנות רדיו יפסיקו להשמיע את שיריו בשל דעותיו: "אם הם לא רוצים לנגן את השירים – אל תנגנו, הם לא עושים לאף אחד טובה".

מצלקות הילדות ועד להמנון "שמע ישראל"

לצד האמירות הפוליטיות, שיתף גיספן בצלקות הילדות שליוו אותו ממערכת החינוך, שבה חווה הסללה למקצועות כפיים ומורה שכינתה אותו "פרזיט" בעת שהמתין לסיוע בספרים מהרווחה. בעקבות התקרית עזב את הלימודים, פנה ללמוד רפדות ופיתח "עור של פיל" המלווה אותו עד היום.

גיספן נזכר גם ברגע כתיבת הלהיט "שמע ישראל" (כשהלב בוכה), שנכתב בתוך שתי דקות בלבד מתוך דמעות וזעם בעת שצפה בשידור החי של הלינץ' ברמלה בטלוויזיה.

את דבריו חתם גיספן בקריאה לאחדות בעם ישראל, והדגיש כי בעת הזו על העם להשלים עם עצמו ולהוציא החוצה את האנשים המרושעים שפוגעים באחדות המדינה.