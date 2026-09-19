ברוך דיין האמת, בגיל 86 הלך לעולמו בנצי דל, מנכ"ל משרד החינוך לשעבר ויו"ר הוועד המנהל של מכללת גבעת וושינגטון.

דל היה בוגר ישיבת הדרום, ושימש כקומונר בבני עקיבא בתל אביב. הוא החל את דרכו בהוראה והתקדם עד לתפקיד מנהל בית ספר בפתח תקווה. בתחילת שנות השבעים עבר למשרד החינוך ושימש כעוזר סגן השר ולאחר מכן בשנות השמונים מונה למנהל אגף הפיתוח במשרד.

בזמן כהונתו של זבולון המר כשר החינוך, מונה למתפקד המשנה למנכ"ל ובקדנציה השנייה (1996-1999) שימש כמנכ"ל המשרד.

לאחר מכן שימש כיו"ר הוועד המנהל של מספר גופים סרוגים בהם מכללת גבעת וושינגטון ובית הספר למוזיקה מזמור.

בפריימריז בבית היהודי ב-2012 שימש כיו"ר ועדת המפקד.