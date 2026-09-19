ברוך דיין האמת: נפטר הרב מרדכי אוירבך מת"א

ברוך דיין האמת. בגיל 84 הלך לעולמו הרב מרדכי אוירבך זצ"ל, מזקני רבני תל אביב.

הרב נולד לרב שלמה-זלמן אוירבך רב שכונת שערי חסד בירושלים. לאחר נישואיו התגורר בתל אביב ושימש כרב קהילת 'אביר יעקב' של סדיגורה וראש ישיבת 'הליכות שלמה'.

הוא שימש כראש מכון ארגון 'טהרת המשפחה' וקיבץ סביבו קהילה של חוזרים בתשובה. בנוסף היה בידידות עם הישיבה הסרוגה 'מעלה אליהו' והיה נוהג להגיע לישיבה ל"סליחות ראשונות" בכל שנה.

מסע ההלוויה יתקיים הלילה:

22:00 - הספדים בבית מדרשו 'אביר יעקב' ברחוב אלפנט 17 'תל אביב'.

- נסיעה לירושלים

00:00 הספדים בבית ההלוויות שמגר בירושלים, ויציאה אל עבר 'הר המנוחות'.