החות'ים שיגרו כטב"מים לשדה התעופה בריאד

אש בשדה התעופה בריאד

בהסלמה חסרת תקדים, החות'ים שיגרו הלילה (חמישי) כטב"מים לעבר שדה התעופה הבינלאומי בריאד - בירת סעודיה. זו הפעם הראשונה שהארגון התימני מכוון את אש התקיפות ללב הממלכה הסעודית, במהלך שמסמן הסלמה משמעותית בעימות המתמשך.

התקיפה מגיעה לאחר שבועיים של מתקפה משולבת שבה החות'ים כבשו שטחים עד מיצרי באב אלמנדב, פגעו בצינור הנפט המרכזי של סעודיה, והפילו מטוס קרב סעודי מדגם F-15. במקביל, נשמעו בשבועות האחרונים התרעות חוזרות ונשנות בערים הסעודיות, כולל התרעות במכה ובג'דה - עיר הנמל על חופי ים סוף.

פקיסטן וסין מפעילות לחץ על איראן ההסלמה מעוררת דאגה בינלאומית הולכת וגוברת. מפקד צבא פקיסטן, עאסם מוניר, פנה לאיראן וביקש ממנה לנסות לרסן את התקיפות של החות'ים נגד סעודיה. כך דווח היום (שישי) בעיתון "פייננשל טיימס" הבריטי. לפי הדיווח, מוניר הזכיר את הסכם ההגנה שנחתם בין פקיסטן וסעודיה ב-2025, כשהזהיר כי ייתכן שצבא פקיסטן יצטרך לסייע לסעודים אם ריאד תפעיל את סעיף ההגנה ההדדית במסגרת ההסכם הביטחוני. עם זאת, נטען כי מוניר לא השמיע איום מפורש כנגד איראן במידה ולא תפעל נגד החות'ים.

מפקד צבא פקיסטן עאסם מוניר ( Inter Services Public Relations Pakistan\ויקימדיה )

גורם פקיסטני טען כי איראן אמרה בתגובה כי היא לא מעורבת במתרחש כעת בתימן. לדברי הגורם, "איראן אומרת שמדובר בסכסוך בין סעודיה לתימן, אבל נראה שההסלמה משרתת גם את המדיניות האיראנית באזור".

במקביל, סעודיה פנתה לסין בניסיון להשיג הפסקת אש מול החות'ים. לפי דיווח ברשת רויטרס, בייג'ינג שלחה מסר חשאי לאיראן בעקבות הפנייה הסעודית - כשקראה לטהרן "להשתמש בהשפעה שלכם כדי לרסן את החות'ים".

שלושה מקורות איראניים אמרו כי סין לא העבירה איומים מפורשים, ולא רמזו שיטילו סנקציות או יפעילו לחץ כלכלי נגד טהרן, אך קראו לאיראן לסייע במניעת התרחבות העימות לנתיבי האנרגיה שבהם תלויה הכלכלה הסינית. בתגובה, איראן טענה כי "היציבות והשלום באזור תלויים בסיום המלחמה של ארה"ב וישראל נגד איראן".

נשיא סין שי ג'ינפינג ( שאטרסטוק )

ארה"ב מאשרת מכירת מטוסי F-35 לסעודיה

על רקע ההסלמה, מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה אתמול (חמישי) כי אישרה מכירה אפשרית של 48 מטוסי קרב מדגם F-35 לסעודיה, כששווי העסקה מוערך בכ-24.3 מיליארד דולר. העסקה כפופה לאישור הקונגרס.

עם זאת, גורמי מודיעין בארצות הברית מזהירים כי מכירת מטוסי ה-F-35 המתקדמים לממלכה עלולה ליצור פתח שבאמצעותו סין תוכל להגיע לטכנולוגיות צבאיות אמריקניות מסווגות. כך דווח ב"ניו יורק טיימס".

סוכנות המודיעין של הפנטגון הכינה בחודשים האחרונים הערכה מפורטת שבחנה את הסיכונים הכרוכים בעסקה, בין היתר את הגישה של גורמי צבא סיניים לבסיסים בסעודיה והנוכחות של טכנולוגיה סינית בתשתיות התקשורת במדינה.

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, מחפש סיוע בינלאומי מול החות'ים, אך נראה שלמרות הכסף הגדול שיש לו, אף אחד לא ממהר לבוא לעזרתו. ארצות הברית אף הגבירה את אזהרותיה לאזרחיה השוהים בממלכה, כשמחלקת המדינה מגדירה את סעודיה ברמת אזהרה 3 - קריאה לשקול מחדש נסיעה למדינה.