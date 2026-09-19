השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב הערב (מוצאי שבת) להחלטת נשיא המדינה יצחק הרצוג למחוק את הרישום הפלילי של אלאור אזריה, ובאותה הזדמנות קרא לנשיא לחון גם את ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"כמי שהפגין לפני עשור למען אלאור עזריה, ביטול הרישום הפלילי של מי שחיסל מחבל מרגש ומשמח אותי מאוד", כתב בן גביר בהודעה שפרסם. "אני קורא לרמטכ״ל להשלים את המהלך: אם אלאור ירצה בכך, לאפשר לו לחזור לשורות צה״ל, ללבוש שוב מדים ולתרום לביטחון ישראל".

השר הוסיף והדגיש כי "הרישום הזה לא היה צריך להיות מלכתחילה, אם הוראות הפתיחה באש היו שונות. אלאור, עם ישראל אוהב אותך ועומד לצידך. אני מברך את הנשיא על ההחלטה החשובה".

נזכיר כי נשיא המדינה הרצוג חתם הערב על קיצור תקופת המחיקה ברישום הפלילי של אזריה, לאחר שנעתר לבקשתו של שר הביטחון ישראל כץ. ההחלטה התקבלה ברוח תקופת הרחמים והסליחות, כאשר הנשיא סבור כי מכלול הנסיבות, חלוף הזמן והצער שהביע אזריה מצדיקים לאפשר לו לפתוח דף חדש.

קריאה לחנינת ראש הממשלה

אולם בן גביר לא הסתפק בברכה על מחיקת הרישום של אזריה, והמשיך בקריאה נוספת לנשיא: "באותה הזדמנות, אני קורא לנשיא הרצוג לחון גם את ראש הממשלה נתניהו. התיקים התפורים נגדו לא מחזיקים מים, והולכים ומתפוררים בבית המשפט".

"הגיע הזמן לשים סוף לעוול הזה", הוסיף השר. "אדוני הנשיא, קיבלת היום החלטה חשובה - עכשיו קבל החלטה אמיצה נוספת: חון את ראש הממשלה וסיים את הסאגה הזאת אחת ולתמיד".