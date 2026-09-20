רגע לפני יום הכיפורים, רבים מחפשים את המתכון המושלם לסעודה המפסקת – ארוחה שתכין את הגוף לצום ותשאיר תחושת שובע לאורך זמן. אבל מה עם הרגע שאחרי? מה מגישים מיד בתום הצום, כשהגוף זקוק לאנרגיה מהירה אבל לא יכול לעכל מאכלים כבדים?

עוגת דבש ותפוחים בוחשת היא הפתרון המושלם לרגע הזה. בניגוד לעוגות דבש מסורתיות שמבוססות על הקצפות וטכניקות מורכבות, העוגה הזאת מוכנה בקערה אחת תוך דקות ספורות, ויוצאת עסיסית במיוחד הודות לקוביות התפוחים שנשארות רכות ונימוחות בתוכה.

למה דווקא עוגה בוחשת?

המתיקות העדינה של הדבש והלחות מהתפוחים הופכות את העוגה הזאת לקלה מאוד לעיכול, בדיוק מה שצריך לצד כוס תה חם או קפה בתום הצום. הדבש מספק סוכרים טבעיים שמחזירים אנרגיה לגוף במהירות וברוך, בעוד שקוביות התפוח שומרות על העוגה רכה ועסיסית גם שעות לאחר האפייה.

כידוע, הסעודה המפסקת היא אחד הצעדים החשובים ביותר לקראת צום קל, אבל גם מה שמגישים מיד אחרי הצום משפיע על תחושת הגוף. מזון קליל ומזין, שלא מכביד על הבטן אבל מספק אנרגיה מתמשכת, הוא בדיוק מה שהגוף זקוק לו.

המצרכים הפשוטים

המתכון מיועד לתבנית אינגליש קייק אחת קלאסית, ודורש מצרכים בסיסיים שיש בכל בית:

2 ביצים גדולות

½ כוס סוכר חום (או לבן)

½ כוס דבש

½ כוס שמן קנולה

½ כוס תה חם (תה קלאסי שנחלט בכוס)

1.5 כוסות קמח רגיל

1 כפית אבקת אפייה

½ כפית אבקת סודה לשתייה

1 כפית קינמון טחון

1 תפוח עץ (גרני סמית' או חרמון), קלוף וחתוך לקוביות קטנות

אופן ההכנה הפשוט

הכנה מראש: מחממים תנור ל-165 מעלות ומשמנים תבנית אינגליש קייק. חשוב לשמן היטב כדי שהעוגה תצא בקלות לאחר האפייה.

ערבוב הרטובים: בקערה רחבה, טורפים במטרפה ידנית את הביצים, הסוכר, הדבש והשמן לתערובת אחידה. מוסיפים את התה החם בלגימות איטיות תוך כדי טורפנות – התה החם עוזר לדבש להתמוסס ומעניק לעוגה מרקם נפלא.

הוספת היבשים: מוסיפים את הקמח, אבקת האפייה, הסודה לשתייה והקינמון. טורפים רק עד שהבלילה חלקה וללא גושים – חשוב לא לערבב יתר על המידה כדי שהעוגה תצא אוורירית.

שילוב התפוחים: מקפלים פנימה את קוביות התפוח בעדינות, כך שהן מתפזרות באופן שווה בכל הבלילה.

אפייה: מוזגים לתבנית ואופים כ-40–45 דקות בחום מעט נמוך מהרגיל, כדי שהדבש לא ישרף. העוגה מוכנה כשקיסם שננעץ במרכז יוצא יבש או עם פירורים לחים בלבד.

טיפים להצלחה מובטחת

ניחוח הקינמון והדבש ממלא את הבית עוד בזמן האפייה, ומעורר תיאבון מיד. אפשר להוסיף גם קורט הל טחון לבלילה לניחוח מיוחד, או לפזר מעל העוגה שקדים פרוסים לפני האפייה לתוספת פריכות.

העוגה נשמרת היטב במשך מספר ימים בקופסה סגורה, ולמעשה היא אפילו משתפרת ביום השני – הטעמים מתמזגים והלחות מהתפוחים חודרת לכל פינה. אפשר להכין אותה מראש ולהגיש מיד בתום הצום, או אפילו לקחת איתה לבית הכנסת לקידוש לבנה.

בניגוד למנות כבדות שדורשות זמן עיכול ארוך, העוגה הזאת מספקת בדיוק את מה שהגוף זקוק לו – אנרגיה מהירה, מתיקות עדינה, ותחושה נעימה בבטן. היא משתלבת בצורה מושלמת לצד מרק עוף עם קניידלך או מנות קלילות נוספות שמכינים לסעודה המפסקת.

גמר חתימה טובה, וצום קל ומועיל!