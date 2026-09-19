אחרי סופ"ש קריר: זה מה שיקרה השבוע. תחזית מזג אוויר

מעונן ( שאטרסטוק )

לקראת צום יום הכיפורים, מזג אוויר בערב החג וביום הצום עצמו צפוי להיות נוח יחסית, על אף עלייה קלה בטמפרטורות.

ערב יום כיפור (יום ראשון): מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות, והן יהיו קרובות לממוצע העונתי. בשעות הערב, עם תחילת הצום, ישרור מזג אוויר נוח יחסית ברחבי הארץ. יום כיפור (יום שני): במהלך יום הצום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, שתורגש בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ.

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בהמשך השבוע: ביום שלישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים. ביום רביעי תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מהממוצע לתקופה. ביום חמישי יוסיף להיות מעונן חלקית ונוח יחסית.