הספירה לאחור לתחילת הצום בעיצומה, והסעודה המפסקת היא אחד הצעדים החשובים ביותר לקראת צום קל ועובר בשלום. בניגוד למה שחושבים רבים, זו אינה זירה למאכלים כבדים או מלוחים מדי – המפתח הוא מזון שמתפרק לאט במערכת העיכול ולא מגביר את תחושת הצמא.

המתכון שלפניכם משלב בדיוק את מה שהגוף צריך לקראת 25 שעות של צום: פחמימות מורכבות שמשחררות אנרגיה באיטיות, חלבון קל לעיכול, וירקות עשירים בנוזלים. כמו במרק עוף עם קניידלך, גם כאן העיקרון הוא תיבול עדין ללא עודף מלח, מרקם קליל שלא מכביד על הבטן, ומרכיבים שמספקים שובע ממושך.

עוף עסיסי עם אורז וירקות שורש בנגיעת דבש

מצרכים (לכ-4-6 מנות)

לעוף והאורז:

4–6 כרעי עוף (או שוקיים)

1.5 כוסות אורז בסמטי (או אורז מלא)

3 כוסות מים רותחים

1 בצל גדול, קצוץ דק

2 גזרים, חתוכים לקוביות

1 בטטה בינונית, חתוכה לקוביות

1 תפוח עץ ירוק (סמית'), חתוך לקוביות

לתיבול העוף (תערובת מעודנת):

2 כפות שמן זית

1 כף דבש או סילאן טבעי

½ כפית כורכום

½ כפית כמון

½ כפית מלח (לא להרבות)

¼ כפית פלפל שחור עדין

הוראות הכנה

הכנת העוף: בקערית, מערבבים את שמן הזית, הדבש או הסילאן והתבלינים. מורחים את חלקי העוף היטב מכל הצדדים. השילוב של הדבש עם התבלינים יוצר ציפוי עדין שמעניק לעוף גוון זהוב יפה ללא עודף מלחיות.

טיגון קל של הירקות: בסיר רחב וסוטאז' (שמתאים לתנור) או במחבת, מחממים מעט שמן ומאדים את הבצל, הגזר והבטטה כ-5–7 דקות עד לריכוך ראשוני. מוסיפים את קוביות התפוח ומערבבים דקה נוספת. התפוח הירוק הוא הסוד הקטן של המתכון – הוא משחרר נוזלים במהלך האפייה ומוסיף מתיקות עדינה שמאזנת את התבלינים.

שילוב האורז: מוסיפים את האורז (שטוף ומסונן) לירקות ומערבבים כדקה. מוסיפים קורט מלח מעודן. הבחירה באורז בסמטי או אורז מלא היא קריטית – כפי שמומלץ במתכונים לסעודה מפסקת, פחמימות מורכבות אלה מתפרקות לאט ומספקות אנרגיה יציבה לאורך זמן.

סידור התבנית: מעבירים את תערובת האורז והירקות לתבנית אפייה רחבה ועמוקה (או משאירים בסיר הסוטאז'). מוזגים מעל 3 כוסות מים רותחים. חשוב שהמים יהיו רותחים כדי שהאורז יתחיל להתבשל מיד.

הנחת העוף: מניחים את חלקי העוף המושרים מעל שכבת האורז והירקות. העוף ישחרר את מיציו לתוך האורז במהלך האפייה ויעשיר את הטעם.

אפייה: מכסים את התבנית ברדיד אלומיניום באופן אטום לחלוטין. אופים בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות במשך שעה ו-15 דקות. הכיסוי האטום שומר על הלחות ומבטיח שהאורז יתבשל היטב.

השחמה: מסירים את הכיסוי ואופים עוד 10–15 דקות עד שהעוף מקבל גוון זהוב יפה. השלב הזה מעניק לעוף מרקם קריספי מבחוץ תוך שמירה על העסיסיות מבפנים.

למה המנה הזו מעולה לפני הצום?

פחמימות מורכבות: האורז והבטטה מתפרקים לאט ומספקים אנרגיה יציבה לאורך זמן. כפי שמציינת הדיאטנית הקלינית תמר ידין, חשוב להימנע מפחמימות פשוטות בעלות ערך גליקמי גבוה ביום שלפני הצום, ולצרוך במקום פסטה מחיטה מלאה, אורז בסמטי, בטטה או קינואה.

נוזלים ולחות: התפוחים והגזר משחררים נוזלים והופכים את המנה לעסיסית מאוד. זה עוזר להגיע לצום במאזן נוזלים אופטימלי, מבלי להכביד על הבטן עם כמות מוגזמת של שתייה בארוחה המפסקת.

קל לעיכול: העוף בתנור קל יותר לעיכול בהשוואה לבשר בקר כבד. המנה מורכבת באופן מאוזן מירקות, חלבונים ופחמימה מורכבת – בדיוק כפי שמומלץ להרכיב את הארוחה המפסקת.

תיבול עדין: המתכון משתמש בכמות מינימלית של מלח ומדגיש טעמים טבעיים של הירקות והדבש. זה מונע תחושת צמא מוגברת במהלך הצום, בניגוד למאכלים מלוחים מדי שעלולים להקשות על הצום.

המנה הזו משלבת את כל העקרונות של סעודה מפסקת נכונה: היא משביעה ללא הכבדה, מספקת אנרגיה ממושכת, ובעיקר – לא מגבירה את הצמא. צום קל!