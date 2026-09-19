הספירה לאחור לתחילת הצום בעיצומה, והסעודה המפסקת היא אחד הצעדים החשובים ביותר לקראת צום קל ועובר בשלום. בניגוד למה שחושבים רבים, זו אינה זירה למאכלים כבדים או מלוחים מדי – המפתח הוא מזון שמתפרק לאט במערכת העיכול ולא מגביר את תחושת הצמא.

אחת המנות הקלאסיות והאהובות לסעודה המפסקת היא מרק עוף עם קניידלך – הכופתאות האווריריות שהן סימן ההיכר של המרק היהודי. המתכון שלפניכם מותאם במיוחד לצום: תיבול עדין ללא עודף מלח, מרקם קליל שלא מכביד על הבטן, ומרכיבים שמספקים אנרגיה מתמשכת.

מצרכים (לכ-12–15 יחידות)

כוס קמח מצה

4 ביצים גדולות

4 כפות שמן קנולה או חמניות (או שומן אווז/עוף מומס)

4 כפות מים פושרים (או מרק פושר)

½ כפית מלח

¼ כפית פלפל שחור עדין (לא חובה)

הוראות הכנה

ערבוב המרכיבים: בקערית, טורפים היטב את הביצים, השמן, המים, המלח והפלפל עד לקבלת תערובת אחידה.

איחוד: מוסיפים את קמח המצה ומערבבים רק עד לקבלת תערובת אחידה. חשוב לא לערבב יתר על המידה.

מנוחה (שלב חובה): מכסים את הקערית ומכניסים למקרר ל-30 עד 45 דקות. המנוחה מאפשרת לקמח המצה לספוג את הנוזלים ולהתייצב – זהו השלב שמבטיח קניידלך אווריריים ולא צפופים.

עיצוב הכדורים: מרטיבים מעט את הידיים ומעצבים כדורים חלקים בגודל כדור פינג-פונג. יש לזכור שהם גדלים בבישול, לכן אין להגזים בגודל.

בישול: מביאים לסיר רחב עם מים מוเสפים במעט מלח (או מרק מבעבע) לרתיחה מלאה. מנמיכים ללהבה בינונית-נמוכה, מכניסים את הכדורים בעדינות, מכסים את הסיר ומבשלים כ-20–25 דקות ללא פתיחת המכסה. זהו הסוד לקניידלך תפוחים וצפים.

הגשה: מוציאים בעזרת כף מחוררת ומעבירים למרק העוף החם ממש לפני ההגשה.

טיפים חשובים לסעודה המפסקת

תיבול מעודן: מומלץ להפחית בכמות המלח ולתבל בעדינות כדי למנוע תחושת צמא במהלך הצום. בניגוד למאכלים מעובדים ומלוחים מדי שמגבירים את התשוקה למים, תיבול עדין ישמור על איזון הנוזלים בגוף.

אווריריות מובטחת: בישול בסיר מכוסה היטב ללא פתיחה באמצע מבטיח מרקם רך ואוורירי. פתיחת המכסה במהלך הבישול תגרום לקניידלך להתמוטט ולהיות צפופים.

שילוב עם מרק עוף: מרק עוף עשיר עם ירקות שורש מהווה בסיס מושלם לקניידלך. הירקות מכילים כמויות גדולות של נוזלים, ויטמינים וסיבים תזונתיים שיעזרו בעיכוב תחושת הצימאון.

למה דווקא קניידלך לסעודה המפסקת?

הקניידלך הם מנה קלילה יחסית שלא מכבידה על מערכת העיכול, בניגוד למאכלים כבדים או בשריים שעלולים ליצור תחושת כבדות. קמח המצה מספק פחמימות שמתפרקות בהדרגה ומעניקות אנרגיה לאורך זמן, והביצים מוסיפות חלבון איכותי.

בנוסף, המרק החם מסייע בהידרציה ומכין את הגוף לצום. כפי שמומלץ בהנחיות תזונה לקראת צום, חשוב לשלב מזונות שמשלבים חלבון, פחמימות מורכבות וירקות.

צום קל וגמר חתימה טובה!