תוכנית הדוקו ריאליטי "בייבי בום" תשדר הערב (מוצאי שבת) בקשת 12 קטע מרגש במיוחד: הזמרת והיוצרת דנה לפידות מגיעה ללדת את בנה השלישי, ובדרך לחדר הלידה היא חושפת פרטים אישיים ומזעזעים על העבר שלה ועל המפגש עם בעלה יוסי ברנס.

"כשהכרתי את יוסי, השתנו לי החיים", מספרת לפידות בהצצה שפורסמה מהתוכנית. "הצלחתי לצאת ממקום שבכלל לא היה ברור שאני אצא ממנו. זה היה יכול להיגמר במוות, זה היה יכול להיגמר בבית משוגעים, זה היה יכול להיגמר קשה".

הזמרת מתארת כיצד בעלה שינה את חייה באופן יסודי: "אחרי כל כך הרבה שנים של הרבה סבל, הוא גרם לי באיזה שהוא מקום לבטוח בו בצורה כזאת, שפתאום הרגשתי שאני יכולה להישען ראש על בן אדם".

"מה יש בבית? בן ובת"

בקטע המצולם נראית לפידות מגיעה לבית החולים לבדיקת בקורת, כשהיא מתלוננת על כאבי ראש שנמשכים כבר שלושה ימים. הצוות הרפואי מחליט לחבר אותה למוניטור ולבצע בדיקות מעבדה כדי לשלול מצב של רעלת היריון.

בשיחה עם הצוות הרפואי מתברר כי למשפחה כבר יש בן ובת, והתינוק הנוכחי יהיה בן נוסף. "עכשיו, בן?", שואלת האחות. "עוד בן", עונה לפידות. "יואו, מרגש", מגיבה האחות.

יוסי ברנס, בעלה של לפידות, מוסיף כי מדובר בילד החמישי שלו: "לי יש עוד בת ובן" מנישואים קודמים, הוא מסביר. "והם מתרגשים, יוסי?", שואלת האחות. "האמת, כולם מתרגשים", הוא משיב.