זמני כניסת ויציאת יום כיפור תשפ"ז 2026 וההלכות

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יום הכיפורים (מכוּנה גם יום כיפור או בקצרה כיפור) הוא יום קדוש בלוח השנה העברי, המכונה גם "שבת שבתון" כדי לשקף את מעמדו שבין יום טוב לשבת. הוא חל בעשרה בתשרי. על פי היהדות, ביום זה מתכפרות עוונות האדם באמצעות עינוי הנפש בצום, תפילה ועשיית תשובה.