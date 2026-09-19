יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על שרה ב"ק

( צילום: אריק סולטן )

אשת התקשורת, העיתונאית והמגישה שרה ב"ק היא אחת הדמויות המוכרות והקולות היחודיים בתקשורת הישראלית. הנה 10 עובדות שמסכמות את דרכה המקצועית, העשייה התרבותית והקריירה המגוונת שלה: