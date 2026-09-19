יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על שרה ב"ק

אשת התקשורת, העיתונאית והמגישה שרה ב"ק היא אחת הדמויות המוכרות והקולות היחודיים בתקשורת הישראלית. הנה 10 עובדות שמסכמות את דרכה המקצועית, העשייה התרבותית והקריירה המגוונת שלה:
- התחילה ככתבת חינוך ורווחה: שרה ב"ק החלה את דרכה העיתונאית בחדשות 2 (כיום חברת החדשות), שם שימשה במשך שנים ככתבת לענייני חינוך, רווחה ובריאות. במסגרת זו סקרה נושאים חברתיים מרכזיים והביאה למסך סיפורים אנושיים מורכבים.
- פנים מוכרות בערוץ 14: בשנים האחרונות ב"ק היא מהמגישות הבולטות בערוץ 14, שם הנחתה והגישה תוכניות אקטואליה מרכזיות, ובהן "חדשות הלילה" ותוכניות ראיונות ואקטואליה נוספות.
- בית של אקטיביזם וציונות: שרה היא בתו של מאיר אינדור, ממייסדי ארגון "אלמגור" - ארגון נפגעי טרור. היותה צלע מבית בעל ערכים ציוניים ואקטיביסטיים משפיעה באופן ניכר על השקפת עולמה ופועלה הציבורי.
- ניסיון פוליטי ברשימת "ימינה": לקראת הבחירות לכנסת ה-23 (2020), הצטרפה ב"ק למערכת הפוליטית ושובצה במקום השמיני ברשימת "ימינה" לכנסת כנציגת מפלגת אח"י. אף על פי שלא נכנסה לבסוף לכנסת, הייתה זו נקודת ציון מרכזית בפועלה הציבורי.
- הנחיית אירועים לאומיים וחידון התנ"ך: לאורך השנים הנחתה ב"ק אירועים לאומיים וטקסים ממלכתיים רבים. בין היתר נבחרה להנחות את חידון התנ"ך העולמי לנוער, אירוע שמחבר בין אהבתה למקורות ולתרבות היהודית לבין ניסיונה כמגישת טלוויזיה.
- יזמית תרבות: מייסדת "אגדה": מעבר לעבודתה האקטואלית, ב"ק היא יזמית בתחום התרבות והמורשת. היא ייסדה ומנהלת את "אגדה – בית סיפורי העם היהודי", מיזם שמטרתו לשמר, להנגיש ולהחיות את עולם המעשיות וסיפורי העם היהודיים לקהל הרחב.
- גם זמרת ומוזיקאית: ב"ק אינה עוסקת רק במילים כתובות ומדוברות – היא גם שרה ויוצרת. לאורך השנים השתתפה במופעי שירה ותרבות, ביצעה שירים באירועי זיכרון לאומיים ואף שיתפה פעולה עם אומנים כמו אריאל הורוביץ.
- כתיבה פובליציסטית וטורי דעה: לצד עבודתה מול המצלמה, ב"ק היא פובליציסטית פורה. היא כתבה טורי דעה ומאמרים עבור כלי תקשורת שונים (ביניהם "מעריב" ופלטפורמות נוספות), שבהם היא מציגה עמדות ימניות, לאומיות ויהודיות בנושאי חברה, מדינה ותרבות.
- בוגרת בית הספר לתקשורת "מעלה": את הכשרתה המקצועית בתחום הקולנוע והטלוויזיה רכשה בבית הספר לקולנוע ולטלוויזיה "מעלה" בירושלים, מוסד המשלב בין יצירה קולנועית לעולם הערכים והזהות היהודית.
- חיבור עמוק לזהות ולמסורת: לאורך כל הקריירה שלה – ברדיו, בטלוויזיה, בכתיבה וביזמות – ב"ק שומרת על קו ברור המשלב אקטואליה ישראלית יומויומית עם זיקה עמוקה למקורות, למסורת ולחיזוק הנגשת התרבות היהודית לכלל הציבור.
דתות/כתות=שטיפות מוח רווחיות.כולן. ראינו כמה "שמרו" על המאמינים בהן מאסונות ואין הוכחה שיעזרו אחרי המוות. לעומת זאת-לאבולוציה יש הרבה הוכחות. הגיע הזמן להפריד דת ממדינה ולגיוס שיוויוני